Панорамные окна, Wi-Fi и бар. Компания из США показала люксовую космическую капсулу (фото) — Finance.ua

Панорамные окна, Wi-Fi и бар. Компания из США показала люксовую космическую капсулу (фото)

Панорамные окна, Wi-Fi и бар. Компания из США показала люксовую космическую капсулу (фото)

Американская компания Space Perspective, которая планирует занять свою нишу в сфере космического туризма, показала, как будет выглядеть капсула «Нептун», которая будет доставлять людей с помощью воздушного шара в верхние слои атмосферы Земли, сообщает Daily Mail.

Капсула от компании Space Perspective взлетит не так высоко, как космические корабли с туристами от компаний Virgin Galactic, Blue Origin или SpaceX. Аппарат поднимет туристов на высоту 30 км над поверхностью Земли и здесь нельзя будет почувствовать себя в невесомости.

Тем не менее, американцы смогли уже продать более 600 билетов по цене 125 тысяч долларов тем, кто хочет посмотреть на Землю с большой высоты в течение шестичасового полета.

Кстати, цена за этот полет значительно ниже, чем у конкурентов. Например, у Virgin Galactic билет стоит 450 тысяч долларов, у Blue Origin считается, что билеты стоят еще дороже, а космические туристы, которые полетели на МКС на корабле компании SpaceX, заплатили вообще по 55 млн долларов каждый.

Несмотря на то, что полет на капсуле «Нептун» стоит дешевле, это не совсем полет в космос. Ведь аппарат поднимет туристов только на высоту в 30 км. В то время как космический корабль Virgin Galactic подымается на высоту более 80 км. А корабль от Blue Origin и вовсе достигает международно признанной границы, где начинается космос — линии Кармана, на высоте 100 км. Но корабли Crew Dragon от SpaceX летают еще дальше.

Начать запуски своей капсулы «Нептун» в компании Space Perspective планируют уже в конце 2024 года.

Долгое время американцы держали в тайне внутреннее убранство капсулы, но теперь они предоставили больше информации. В капсуле будут окна высотой 1,5 метра, Wi-Fi и бар с напитками.

«В нашей капсуле туристы будут находится над 99% атмосферы Земли, а значит, они увидят настоящий космос», — говорит соучредитель Space Perspective Джейн Пойнтер.

За 6 часов полета в капсуле с воздушным шаром, туристы будут 2 часа подыматься, 2 часа лететь высоко в атмосфере и 2 часа спускаться. Невесомости они не ощутят в отличие от путешествий на кораблях конкурентов.

Для того, чтобы полететь на капсуле «Нептун» не требуется никакая специальная подготовка. Как говорится, сел и полетел.

Воздушный шар, который будет поднимать капсулу ввысь со скоростью 19 км/час, будет наполнен водородом, добытым из возобновляемых источников энергии. Таким образом компания Space Perspective заявляет о своей экологичности, так их полет является альтернативой ракетам с вредными выбросами. Space Perspective запланировала уже 25 рейсов в верхние слои атмосферы и все билеты на эти рейсы уже проданы.

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