Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, — новый спикер — Finance.ua
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Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, — новый спикер

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Палата представителей США рассмотрит двумя отдельными пакетами новую военную помощь Украине и Израилю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление нового спикера Майка Джонсона.
«Наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что нам необходимо разделить эти вопросы», — сказал Джонсон и добавил, что передал это сообщение представителям Белого дома после встречи с Байденом ранее в четверг.
Спикер отметил, что республиканцы в Палате представителей намерены найти средства для помощи в бюджете США, а не просто напечатать деньги.
«Израиль — это отдельный вопрос. Но вот что отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти компенсацию в бюджете. Мы не просто печатаем деньги для отправки за границу. Чтобы сделать это, мы собираемся профинансировать сокращение в других местах», — сказал он.
По словам Джонсона, республиканцы Палаты представителей предложат пакет помощи Израилю в размере 14,5 миллиарда долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.
Администрация Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на чрезвычайные затраты для Украины, Израиля и другую иностранную помощь, надеясь, что пакетное соглашение поможет ему получить всю сумму. Но растущий скептицизм среди республиканцев в Палате представителей по отношению к Украине был одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за возглавляющую палату, кульминацией которой стало избрание Джонсона в среду.
Джонсон, республиканец из Луизианы, заявил, что США не откажутся от Украины и что победа россии придаст смелости не только кремлю, но и Китаю относительно Тайваня. Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей отчетности по уже потраченным деньгам.
По материалам:
УНІАН
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