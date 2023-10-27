Палата представителей рассмотрит помощь Украине и Израилю отдельно, — новый спикер Сегодня 10:45

Палата представителей США рассмотрит двумя отдельными пакетами новую военную помощь Украине и Израилю. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление нового спикера Майка Джонсона.

«Наш консенсус среди республиканцев в Палате представителей состоит в том, что нам необходимо разделить эти вопросы», — сказал Джонсон и добавил, что передал это сообщение представителям Белого дома после встречи с Байденом ранее в четверг.

Спикер отметил, что республиканцы в Палате представителей намерены найти средства для помощи в бюджете США, а не просто напечатать деньги.

«Израиль — это отдельный вопрос. Но вот что отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти компенсацию в бюджете. Мы не просто печатаем деньги для отправки за границу. Чтобы сделать это, мы собираемся профинансировать сокращение в других местах», — сказал он.

По словам Джонсона, республиканцы Палаты представителей предложат пакет помощи Израилю в размере 14,5 миллиарда долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Администрация Байдена запросила у Конгресса 106 миллиардов долларов на чрезвычайные затраты для Украины, Израиля и другую иностранную помощь, надеясь, что пакетное соглашение поможет ему получить всю сумму. Но растущий скептицизм среди республиканцев в Палате представителей по отношению к Украине был одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за возглавляющую палату, кульминацией которой стало избрание Джонсона в среду.

Джонсон, республиканец из Луизианы, заявил, что США не откажутся от Украины и что победа россии придаст смелости не только кремлю, но и Китаю относительно Тайваня. Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей отчетности по уже потраченным деньгам.

УНІАН По материалам:

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