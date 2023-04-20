Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой — Finance.ua

Пакистан закупил первую партию российской нефти со скидкой Сегодня 20:32 — Энергетика

Пакистан сделал свой первый заказ на российскую нефть со скидкой в рамках нового соглашения, заключенного между Исламабадом и Москвой, при этом один груз будет доставлен в порт Карачи в мае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр нефти страны Мусадик Малик агентству Reuters

Покупка Пакистаном дает Hоссии новый рынок сбыта своей нефти, в дополнение к растущим продажам Москвы в Индию и Китай, поскольку она перенаправляет объемы с западных рынков, где ее нефть была запрещена после вторжения в Украину.

Нефть со скидкой дает столь необходимую передышку бедному Пакистану перед кризисом платежного баланса и критически низкими валютными резервами. Импорт энергоносителей составляет большую часть внешних платежей страны.

В рамках сделки Пакистан будет покупать только сырую нефть, а не топливо, при этом ожидается, что импорт достигнет 100 тысяч баррелей в день, если первое соглашение пройдет гладко, сообщил министр Малик.

«Наши заказы поступили, мы их уже разместили», — сказал он, подтвердив информацию из источников о том, что страна будет покупать только нефть, а не нефтепродукты.

По данным аналитической компании Kpler, в 2022 году Пакистан импортировал 154 тысячи баррелей нефти в день, что относительно немного по сравнению с предыдущим годом. Большинство нефти было поставлено ведущим мировым экспортером Саудовской Аравией, за которой следуют Объединенные Арабские Эмираты.

Если бы поставки российской нефти достигли 100 тысяч баррелей в день, это означало бы потенциально большое падение для ближневосточных поставщиков Пакистана.

Малик отказался сообщить, будут ли использоваться китайский юань и дирхам ОАЭ в качестве валюты для транзакций, поскольку в Пакистане не хватает долларов. Он также не стал комментировать темпы импорта.

«Я не буду ничего раскрывать о коммерческой стороне соглашения», — сказал он.

Он сказал, что пакистанская Refinery Limited будет сначала перерабатывать российскую нефть в пробном режиме, а затем Pak-Arab Refinery Limited (PARCO) и другие нефтеперерабатывающие заводы.

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