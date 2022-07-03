Падение стоимости Bitcoin привело к увеличению спроса на него — Finance.ua
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Падение стоимости Bitcoin привело к увеличению спроса на него

Финтех и Карты
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Падение стоимости Bitcoin привело к увеличению спроса на него
Падение стоимости Bitcoin привело к увеличению спроса на него
Аналитическое агентство IntoTheBlock сообщило, что розничные инвесторы проявили заметную активность в условиях падения флагманской криптовалюты ниже области $20 000. Именно эта категория участников торгов играла роль агрессивных покупателей на фоне недавней распродажи Bitcoin.
Киты также активизировались в условиях глобального проседания флагманской криптовалюты. Владельцы кошельков с 1000 BTC и более закупились монетами на низах, выводя их на долгосрочное холодное хранение.
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Это касалось и корпораций — недавно крупнейший коммерческий собственник ВТС купил криптовалюту. Не отстают и государства — Сальвадор увеличил свой запас ВТС.
Продавали в июне преимущественно майнеры, столкнувшиеся с ощутимыми трудностями. Суть в том, что в нынешних условиях майнинг для многих стал нерентабельным, поскольку затраты на энергию превышают прибыль. Аналитики считают, что в перспективе майнеры продолжат придерживаться этой стратегии.
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По материалам:
noworries
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