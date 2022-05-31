Падение гривны неизбежно? Аналитик дал прогноз курса доллара на июнь — Finance.ua

Во многом такая нестабильность будет диктоваться высокой спекулятивностью рынка.
Также он отметил, что укрепление гривны произошло после отмены части ограничений со стороны НБУ, однако в настоящем существует больше причин для того, чтобы украинская национальная валюта проседала относительно доллара, а не росла.
Среди причин укрепления доллара:
дефицит бюджета;
задержки соцвыплат;
продолжение боевых действий;
сокращение финансовой помощи;
отток инвестиций;
К тому же панические настроения в украинском обществе тщательно подогреваются валютными спекулянтами, из-за чего спрос на доллар не падает.
Другой финансовый аналитик Борис Кушнирук утверждает, что в ближайшее время, примерно до середины июня, не стоит ждать резких изменений курса доллара.
«Объективных факторов для роста курса доллара сегодня нет — возвращается все больше людей, которые привозят валюту, и она пойдет в оборот. Потребности у населения в основном по-прежнему невелики, а значит спрос со стороны импортеров, не считая поставщиков критических ресурсов вроде топлива, расти не должен. Нет необходимости населению покупать валюту про запас», — говорит об отсутствии предпосылок для роста курса доллара аналитик.
В целом, по его мнению, до середины июня курс наличного доллара будет колебаться в пределах коридора в 36-37 гривен.
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