Падение гривны неизбежно? Аналитик дал прогноз курса доллара на июнь — Finance.ua

Падение гривны неизбежно? Аналитик дал прогноз курса доллара на июнь

Сегодня 14:00 — Валюта

Падение гривны неизбежно? Аналитик дал прогноз курса доллара на июнь

Несмотря на временное укрепление украинской национальной валюты к американскому доллару, его курс вновь может подскочить, поскольку для этого есть ряд причин.

О том, почему гривне неизбежно грозит девальвация рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак.

По его словам, на валютном рынке ожидаются неспокойные дни, а стоимость гривны будет сильно колебаться. В частности в период с 30 мая по 5 июня можно будет увидеть доллар по цене от 36 до 38 гривен.

Во многом такая нестабильность будет диктоваться высокой спекулятивностью рынка.

Также он отметил, что укрепление гривны произошло после отмены части ограничений со стороны НБУ, однако в настоящем существует больше причин для того, чтобы украинская национальная валюта проседала относительно доллара, а не росла.

Среди причин укрепления доллара:

дефицит бюджета;

задержки соцвыплат;

продолжение боевых действий;

сокращение финансовой помощи;

отток инвестиций;

К тому же панические настроения в украинском обществе тщательно подогреваются валютными спекулянтами, из-за чего спрос на доллар не падает.

Другой финансовый аналитик Борис Кушнирук утверждает, что в ближайшее время, примерно до середины июня, не стоит ждать резких изменений курса доллара.

«Объективных факторов для роста курса доллара сегодня нет — возвращается все больше людей, которые привозят валюту, и она пойдет в оборот. Потребности у населения в основном по-прежнему невелики, а значит спрос со стороны импортеров, не считая поставщиков критических ресурсов вроде топлива, расти не должен. Нет необходимости населению покупать валюту про запас», — говорит об отсутствии предпосылок для роста курса доллара аналитик.

В целом, по его мнению, до середины июня курс наличного доллара будет колебаться в пределах коридора в 36-37 гривен.

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