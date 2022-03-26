Падение доходов, сокращение штата и закрытие. Как война в Украине повлияла на малый и средний бизнес в россии — Finance.ua
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Падение доходов, сокращение штата и закрытие. Как война в Украине повлияла на малый и средний бизнес в россии

Сегодня 09:04Личные финансы
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Падение доходов, сокращение штата и закрытие. Как война в Украине повлияла на малый и средний бизнес в россииПадение доходов, сокращение штата и закрытие. Как война в Украине повлияла на малый и средний бизнес в россии
Каждая пятая российская компания из сферы малого бизнеса сократила или отправила в отпуск сотрудника на фоне кризиса после начала войны России против Украины.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом «Актион Бухгалтерия» по просьбе российского Forbes.
Согласно его результатам:
  • около 11% компаний уволили или отправили в простой менее 10% штата;
  • 6,3% компаний — от 10% до 30% работников;
  • 2,8% — от 50% до 100%;
  • 37,5% опрошенных сообщили, что на протяжении последнего месяца теряют выручку и клиентов;
  • 19% — теряют поставщиков.
У 31,2% компаний выручка с конца февраля упала на 10-25% от показателей предыдущего месяца, у 29% выручка — на 25-50%, у 13,7% — более чем на 50%, а 3,5% заявили, что приостановили работу.
Около 23% компаний говорят, что их выручка не изменилась или выросла. Почти каждая пятая компания — 17,5% — вынужденно сокращают расходы, 6,7% — меняют логистику.
В опросе приняли участие около 300 представителей российского малого и среднего бизнеса (85,6% опрошенных — с численностью сотрудников до 100 человек) из сфер услуг, оптовой и розничной торговли, производства, строительства и т.д. Опрос проводился с 14 по 22 марта.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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