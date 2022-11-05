Пьяных водителей за рулем теперь будут определять умные камеры — Finance.ua

Пьяных водителей за рулем теперь будут определять умные камеры 05.11.2022, 00:07 — Технологии&Авто

Технологии буквально каждый день идут вперед и не останавливаются на достигнутом. Уже в обозримом будущем возможна ситуация, что водителей на дорогах на состояние опьянения будут проверять не сотрудники полиции, а специальные камеры с искусственным интеллектом.

Такая система сможет распознать пьяного водителя дистанционно, пишет newsyou.info

По словам создателей из вьетнамского Национального университета Хошимина, камера, анализируя инфракрасные изображения человеческих лиц, способна с точностью до 93% определить пьяного человека за рулем. По словам разработчиков системы Кха Ту Хюй и Хюй Фуонг Тхань Нуген, во время работы камера делает акцент на положении глаз и головы водителя или же на показателях функционального состояния сна.

Авторы отмечают, что система не идеальна и пока не может похвастаться 100% результативностью, но они работают над ее усовершенствованием. В то же время такая система, которая будет использоваться, скажем, параллельно с классическими проверками от полиции, может значительно облегчить работу патрульных.

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