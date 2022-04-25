єПідтримка: украинцы уже перевели на армию 554 млн грн — Finance.ua

єПідтримка: украинцы уже перевели на армию 554 млн грн

Сегодня 14:28 — Личные финансы

єПідтримка: украинцы уже перевели на армию 554 млн грн

Через приложение государственных услуг «Дія» в рамках программы «еПідтримка» украинцы перечислили на нужды Вооруженных сил Украины 554 млн грн.

Об этом сообщается в Telegram-канале «Дії».

«В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину мы совместно с Portmone сделали возможность перечислять 1000 грн. єПідтримки» на арми. (...) Всего за это время на счет ВСУ перевели более 592 миллионов гривен. Из них более 554 миллионов — это средства с карт єПідтримка", — говорится в сообщении. говорится в сообщении.

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