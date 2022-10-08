Озвучен новый прогноз, каким будет курс доллара в октябре — Finance.ua
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Озвучен новый прогноз, каким будет курс доллара в октябре

Валюта
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Курс доллара в октябре продолжит расти. Спрос на наличную валюту будет оставаться высоким, и это, скорее всего, приведет к дальнейшей девальвации гривны.
Такой прогноз сделал экономист Александр Хмелевский, передают Факты ICTV.
По его словам, доллар может вырасти до отметки в 43-45 грн/долл.
Эксперт прогнозирует, что октябрь будет неспокойным месяцем для валютного рынка. Дальнейший резкий рост курса еще могут спровоцировать попытки россии аннексировать новые украинские территории, а также ядерные угрозы путина.
Напомним, Национальный банк в понедельник, 3 октября, провел еще две операции по обмену наличной иностранной валюты на безналичную для подкрепления ею касс: банки получили $95 млн и 1 млн евро.
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По материалам:
УНІАН
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