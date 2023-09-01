Ожидания бизнеса негативные: в НБУ назвали факторы, тормозящие экономику — Finance.ua

Ожидания бизнеса негативные: в НБУ назвали факторы, тормозящие экономику Сегодня 21:02

Ожидания бизнеса негативные: в НБУ назвали факторы, тормозящие экономику

Украинский бизнес в августе снова имел негативные ожидания относительно результатов деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 49,3.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Сохранение значительных рисков безопасности, ограничение экспортной логистики и сокращение объема экспорта продукции, новые разрушения инфраструктурных объектов, повышение цен на топливо, медленное восстановление рынка труда сдерживают экономическую активность предприятий и негативно влияют на ожидания респондентов», — говорится в сообщении.

Несмотря на смягчение прогнозов части респондентов, сохранились ожидания роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки относительно занятости сдержанные. Как и в июле, увеличения персонала ожидают только предприятия торговли, в то же время руководители предприятий строительства не ожидают изменений. В то же время респонденты промышленности и сферы услуг ужесточили пессимистические ожидания относительно общей численности работников, отметили в НБУ.

Читайте также В Украине запустили акселерационную программу для бизнеса на сумму 4 млн грн

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 августа 2023 года. В опросе приняли участие 494 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов — руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.