Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики — Finance.ua
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Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики

Казна и Политика
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Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики
Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики
Международный валютный фонд ожидает, что после сокращения украинской экономики на треть в 2022 году уже в следующем году будет происходить ее стабилизация, хоть и без резкого восстановления.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян во время заседания общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, отметив при этом, что резкого восстановления не будет.
«На этот год у нас последние предположения относительно экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима, и когда разрушения энергетической инфраструктуры будут продолжаться, к сожалению», — сказал он.
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«На 2023 год мы ожидаем, что экономика стабилизируется. Мы не ожидаем, что произойдет резкое восстановление, но ожидаем стабилизации», — добавил представитель МВФ.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.
По материалам:
УНІАН
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