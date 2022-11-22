Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики — Finance.ua

Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики Сегодня 19:18 — Казна и Политика

Ожидается ли стабилизация: в МВФ озвучили прогноз для украинской экономики

Международный валютный фонд ожидает, что после сокращения украинской экономики на треть в 2022 году уже в следующем году будет происходить ее стабилизация, хоть и без резкого восстановления.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян во время заседания общего собрания Европейской Бизнес Ассоциации, отметив при этом, что резкого восстановления не будет.

«На этот год у нас последние предположения относительно экономической ситуации следующие: реальная экономика сократится на треть. И мы считаем, что следующие несколько месяцев будут очень сложными для украинской экономики, когда начнется зима, и когда разрушения энергетической инфраструктуры будут продолжаться, к сожалению», — сказал он.

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«На 2023 год мы ожидаем, что экономика стабилизируется. Мы не ожидаем, что произойдет резкое восстановление, но ожидаем стабилизации», — добавил представитель МВФ.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.

Ранее в Нацбанке заявляли, что Украина рассчитывает в ноябре начать программу с МВФ и получить по ней около 20 миллиардов долларов.

УНІАН По материалам:

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