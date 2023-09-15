Ожидает ли «Укрэнерго» дефицита электроэнергии в сентябре и октябре — CEO — Finance.ua
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Ожидает ли «Укрэнерго» дефицита электроэнергии в сентябре и октябре — CEO

Энергетика
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Ожидает ли «Укрэнерго» дефицита электроэнергии в сентябре и октябре — CEO
Ожидает ли «Укрэнерго» дефицита электроэнергии в сентябре и октябре — CEO
НЭК «Укрэнерго» не ожидает дефицита электроэнергии в сентябре и октябре этого года в случае, если россияне не будут наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщил председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий.
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«Сейчас ситуация в энергосистеме стабилизировалась. Производства электроэнергии достаточно в отличие от августа, когда мы были вынуждены привлекать аварийную помощь из соседних стран, поэтому на сентябрь и октябрь я не прогнозировал бы никаких особых проблем, если не будет массированных обстрелов», — сказал он.
Со своей стороны, как отметил CEO, риск массированных обстрелов энергетических объектов остается очень высоким, о чем свидетельствуют данные ГУР и Министерства обороны Украины.
«Однако хорошая новость состоит в том, что все мы знаем, как это выглядит, к сожалению, у нас есть этот негативный опыт. По крайней мере, врагу будет очень сложно нас чем-то удивить после того, как он выпустил 1,2 тыс. ракет по энергосистеме в прошлом сезоне. Думаю, что мы уже знаем, чего ожидать. Мы все: и энергетики, и ПВО, и потребители», — подчеркнул Кудрицкий.
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Он назвал среди положительных факторов при подготовке к зиме значительно увеличенную плотность сил ПВО, а также защиту энергетических объектов средствами так называемой пассивной защиты в виде инженерных сооружений.
«Хочу сказать, что украинцы наверняка первыми в мире должны были изобрести определенные виды конструкций и укреплений, которые будут защищать зимой наши объекты от дронов и ракет, и сейчас наш опыт очень интересует операторов энергосистем и энергетиков со всего мира», — отметил CEO.
Также, по его словам, восстановление и подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному периоду происходит в соответствии с плановыми задачами.
«Я полностью уверен, что магистральная сеть будет готова транспортировать необходимые объемы электроэнергии зимой. Собственно, на данный момент мы установили уже все оборудование, которое планировали во время подготовки к зиме, и можно сказать, что с позиции магистральной сети мы уже готовы к зимним нагрузкам», — подчеркнул глава компании.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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