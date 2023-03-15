Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц — Finance.ua
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Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц

Личные финансы
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Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц
Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в феврале 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы и яйца.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с январем:
  • лук подорожал на 31,9% до 42,3 гривны за килограмм,
  • морковь подорожала на 17,8% — до 28,8 гривны;
  • яблоки подорожали на 5% до 16,5 гривны.
Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц
В то же время гречневая крупа подешевела на 4,6% до 65,7 гривны за килограмм. Подешевели и другие крупы.
Яйца подешевели на 1,9% до 62,0 гривны за десяток.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
РБК-Україна
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