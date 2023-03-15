Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц — Finance.ua

Овощи подорожали, гречка подешевела: как изменились цены на продукты за последний месяц
Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в феврале 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы и яйца.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, по сравнению с январем:
- лук подорожал на 31,9% до 42,3 гривны за килограмм,
- морковь подорожала на 17,8% — до 28,8 гривны;
- яблоки подорожали на 5% до 16,5 гривны.
В то же время гречневая крупа подешевела на 4,6% до 65,7 гривны за килограмм. Подешевели и другие крупы.
Яйца подешевели на 1,9% до 62,0 гривны за десяток.
Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.
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