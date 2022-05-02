Отпуск «зеленой» э/э за первый месяц войны снизился на 8,4% — Finance.ua
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Отпуск «зеленой» э/э за первый месяц войны снизился на 8,4%

Сегодня 23:32Энергетика
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Отпуск «зеленой» электроэнергии в Украине за первый месяц войны снизился на 8,4%, сообщил глава ГП «Гарантированный покупатель» («ГарПок») Андрей Пилипенко.
«В целом по Украине отпуск зеленой электроэнергии за первый месяц войны по сравнению с таким же периодом прошлого года снизился на 8,4%. 861 тыс. МВт-ч против 940 тыс. МВт-ч».
По его словам, если сравнивать по факту, то падение незначительно, но если учитывать, сколько мощностей из-за войны не будет введено, то показатель падения будет уже более существенным.
Нынешние показатели глава «ГарПока» объяснил приростом мощностей в течение 2021 года, а также приростом объемов отпуска по всем регионам, кроме южного.
«Мы видим падение объемов только в южном регионе, которое составляет около 41%, больше всего — в Запорожской и Херсонской областях, на уровне плюс-минус 70%. Но в то же время в Николаевской и Одесской видим даже рост на 15% и почти 38% соответственно» , — описал ситуацию Пилипенко.
В то же время на западе отпуск вырос почти на 70%, на севере — почти на 54%, на востоке — чуть более 36%, в центре — почти на 10%.
«Конечно, надо учесть, что в абсолютных значениях объемы производства в разы меньше, чем на юге», — отметил глава «ГарПока».
По материалам: Інтерфакс-Україна
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