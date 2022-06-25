Отпуск за городом: сколько стоит аренда дома (инфографика) — Finance.ua

Отпуск за городом: сколько стоит аренда дома (инфографика) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Отпуск за городом: сколько стоит аренда дома (инфографика)

Нынешний летний сезон нетипичен для украинцев. Из-за войны мало кто планирует традиционный отпуск, а география путешествий внутри страны ограничена, по сравнению с прошлым годом. В OLX Недвижимость проанализировали, какие варианты сейчас предлагают арендодатели и станет ли аренда дома за городом доступным способом провести время поближе к природе.

Где и какую загородную недвижимость ищут украинцы

Больше всего предложений в мае-июне сдачи в аренду загородной недвижимости в Киевской области — около 5,5 тысяч объявлений, что на 88% больше аналогичного периода 2021 года. Далее со значительным отрывом следуют Днепропетровская (989), Львовская (846), Закарпатская (705) и Одесская (495) области. Всего в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше года назад.

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Среди общего количества объявлений 69% составляют предложения арендовать целый дом. Значительно меньше предлагают коттеджи (11%), часть дома (9%) и дачи (6%). Почти не найти среди предложений дуплексов (1%), клубных домов (1%) и таунхаусов (3%).

Хотя Киевская область является лидером среди всех типов недвижимости, поискать коттедж можно также на Ивано-Франковщине или Львовщине, а дачу — в Днепропетровской области.

При этом среди самих арендаторов наибольшим спросом пользуются клубные дома — в среднем 28 отзывов на объявления. Также среди лидеров предпочтений украинцев по данным OLX Недвижимость дом/часть дома и дача в Днепропетровской (41 отклик) и дом/часть дома в Полтавской (44 отклика) областях.

Во сколько обойдется аренда дома

Наиболее дорогостоящими сегментами домов в Украине являются коттеджи и дуплексы (дома на 2 семьи). Самые дорогие коттеджи в Киевской области. Их цена может достигать 40 500 гривен в месяц. Самая высокая стоимость дуплекса была зафиксирована на Львовщине — 34 700 гривен. Таунхаус можно найти в среднем за 18 000 — 20 000 грн., однако не в Днепропетровской области, где за такой тип жилья попросят 43 тыс. грн.

Самый оптимальный вариант загородной недвижимости для тех, кто хочет сэкономить — аренда части дома. Его стоимость по данным OLX Недвижимость в разных областях Украины, за исключением Закарпатья, не превышает 4000-5500 гривен в месяц.

В целом по сравнению с прошлым годом стоимость аренды вблизи крупных городов, а также в актуальных ныне западных регионах выросла. Исключение составляют дома в Киевской области, которые подешевели почти на 40% по сравнению с май-июнем 2021 года. В то же время, такое жилье в столичном регионе все еще остается самым дорогим по Украине. Также немало придется заплатить за дом на западе страны. А вот жить недалеко от моря в Одесской области будет относительно недорого и обойдется в 2-3 раза дешевле, чем на Закарпатье.

Какие условия проживания предлагают арендодатели

Украинцы каждое лето ищут возможности провести время поближе к природе. Этот год не исключение, ведь путешествовать в этом сезоне большинство граждан не могут. А временная релокация за город без необходимости дальних переездов — это доступная альтернатива комфортно и бюджетно провести лето.

Так что владельцы загородных домов нередко предлагают будущим арендаторам жилье на берегу водоемов (116 объявлений), у озера и леса (по 109 объявлений). Также немало вариантов арендовать жилье с бассейном (244 объявления).

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