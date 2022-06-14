Отпуск у педагогических работников и материальная помощь — Finance.ua

Отпуск у педагогических работников и материальная помощь

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Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня. Они имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда ( Гоструда ).

Как отмечается в разъяснении, согласно статье 6 закона Украины «Об отпусках», педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346.

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Педагогическим работникам учебных (педагогических) частей (подразделений) других заведений и учреждений ежегодный основной отпуск полной продолжительности в первые и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.

График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется на основе возможности проведения регулярных консультаций для учащихся, сдача экзаменов которыми перенесена на осень.

По желанию педагогических работников часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией при возможности обеспечения их в соответствующий период работой.

При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска не должна быть меньше 24 календарных дней.

«Таким образом, поскольку в соответствии со статьей 12 закона Украины „Об организации трудовых отношений в условиях военного положения“ в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня, остаток основного ежегодного отпуска может быть заменен денежной компенсацией, в том числе при увольнении, или он может быть предоставлен в другой каникулярный период», — говорится в разъяснении.

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Педагогические работники имеют право на материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска во время действия военного положения.

Статьей 57 закона Украины «Об образовании» предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам, в частности, выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска.

«Действующее законодательство не предусматривает отмены указанной нормы во время военного положения», — говорится в разъяснении.

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