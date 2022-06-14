Отпуск у педагогических работников и материальная помощь — Finance.ua
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Отпуск у педагогических работников и материальная помощь

Сегодня 19:16Личные финансы
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Продолжительность отпуска педагогических работников во время действия военного положения составляет 24 календарных дня. Они имеют право на материальную помощь на оздоровление в размере месячного должностного оклада.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда).
Как отмечается в разъяснении, согласно статье 6 закона Украины «Об отпусках», педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.1997 № 346.
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Педагогическим работникам учебных (педагогических) частей (подразделений) других заведений и учреждений ежегодный основной отпуск полной продолжительности в первые и последующие годы предоставляется в период летних каникул независимо от времени принятия их на работу.
График предоставления отпусков педагогическим работникам составляется на основе возможности проведения регулярных консультаций для учащихся, сдача экзаменов которыми перенесена на осень.
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По желанию педагогических работников часть ежегодного основного отпуска заменяется денежной компенсацией при возможности обеспечения их в соответствующий период работой.
При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного основного отпуска не должна быть меньше 24 календарных дней.
«Таким образом, поскольку в соответствии со статьей 12 закона Украины „Об организации трудовых отношений в условиях военного положения“ в период действия военного положения ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 24 календарных дня, остаток основного ежегодного отпуска может быть заменен денежной компенсацией, в том числе при увольнении, или он может быть предоставлен в другой каникулярный период», — говорится в разъяснении.
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Педагогические работники имеют право на материальную помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска во время действия военного положения.
Статьей 57 закона Украины «Об образовании» предусмотрено, что государство обеспечивает педагогическим и научно-педагогическим работникам, в частности, выплату помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска.
«Действующее законодательство не предусматривает отмены указанной нормы во время военного положения», — говорится в разъяснении.
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По материалам: Finance.ua
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