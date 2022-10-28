Отопление уже подключено к 9,2 тыс. объектов социнфраструктуры и 19 тыс. жилых домов — Минрегион Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Отопление уже подключено к 9,2 тыс. объектов социнфраструктуры и 19 тыс. жилых домов — Минрегион

Отопление уже подключено к 9,2 тыс. объектов социальной инфраструктуры в 21 регионе Украины и Киеве, а также к 19 тыс. жилых домов в 16 регионах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад и территорий со ссылкой на его председателя Алексея Чернышева.

В то же время министр подчеркнул, что подключение отопления проводится без изменений и переносов. В первую очередь подключают больницы, детские сады и школы.

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«Также совместно с регионами работаем над разными вариантами для создания стратегических запасов резервов, чтобы оперативно реагировать на вызовы и проблемные вопросы, которые могут возникать с теплом, электричеством и водоснабжением по причине вражеских атак», — отметил Чернышев.

Он также призвал украинцев экономить потребление электроэнергии в пиковые часы. Министр напомнил, что с 10 по 28 октября российскими атаками поражено более 500 объектов, из которых более 40 — объекты энергетической инфраструктуры.

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