Отопление дома с помощью генератора: сколько обойдется в сутки — Finance.ua

Отопление дома с помощью генератора: сколько обойдется в сутки Сегодня 08:32 — Личные финансы

Генераторы стали непременными атрибутами этой зимы. Особым спросом они пользуются у оставшихся без отопления и света украинцев после массированных российских обстрелов объектов инфраструктуры, пишет news.uaportal.com

Жители частного сектора включают генераторы, чтобы снова заработали электрокотлы и электроплиты, чтобы бойлеры нагрели воду. Они становятся незаменимыми в домах, где все питается от электричества.

Существует ряд требований к генератору, используемому для подачи тепла, воды, электричества. Бытовые генераторы, работающие на дизеле или бензине — вещь полезная, но недешевая. Их стоимость стартует от 26 тысяч гривен. Цена зависит в основном от того, сколько электричества он способен производить. Обычно мощности до 3 кВ хватит на работу холодильника, котла и насоса для воды, генератор мощностью до 5 кВ используют как частные домовладения, так и торговые заведения, кафе или кофейни.

UAportal решил подсчитать, во сколько украинцам обойдется использование генератора средней мощности в сутки, если он будет работать непрерывно.

Дизельные генераторы обычно имеют потребление 250 г/кВт·ч, то есть при выработке киловатт энергии за час он сожжет 250 г топлива (шесть литров за 24 часа).

Бензиновый генератор при такой нагрузке сожжет 350 г топлива (8,4 литра в сутки).

Средняя цена литра дизеля в Украине составляет 55,02 грн/л. Время работы дизельного генератора обойдется в 330 грн.

Бензин А-95 стоит 51,39 грн/литр. За сутки бензиновый генератор израсходует более 430 грн.

Есть следующая формула для подсчета, сколько генератор потребляет топлива: GхP. В этой формуле G — это потребление топлива на 1 кВт нагрузки в час (л/кВт в час), а Р — это значение нагрузки на устройство в кВт.

Специалисты советуют: чтобы уменьшить расход топлива генератором, нужно, чтобы при его подключении к электросети вы не включали слишком много электроустройств.

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