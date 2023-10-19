Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу — Finance.ua
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Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу

Энергетика
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Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу
Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу
Киеве к теплу уже подключили в общей сложности около 5,2 тысяч зданий — жилого фонда и социальной сферы. О ситуации в столице рассказал мэр Виталий Кличко.
В частности, с теплоснабжением 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и заведений социально-бытового направления.
С отоплением сейчас 4,5 тысячи жилых домов. По словам Кличко, учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

Готова ли Украина к отопительному сезону

По материалам:
Finance.ua
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