Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу — Finance.ua

Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу Сегодня 15:13 — Энергетика

Отопительный сезон в Киеве: сколько зданий подключили к теплу

Киеве к теплу уже подключили в общей сложности около 5,2 тысяч зданий — жилого фонда и социальной сферы. О ситуации в столице рассказал мэр Виталий Кличко.

В частности, с теплоснабжением 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и заведений социально-бытового направления.

С отоплением сейчас 4,5 тысячи жилых домов. По словам Кличко, учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

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