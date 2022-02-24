Относительно текущей ситуации в стране и операционной деятельности авиакомпании SkyUp — Finance.ua

Относительно текущей ситуации в стране и операционной деятельности авиакомпании SkyUp

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Согласно сообщению Украэроруха, с 2:45 по киевскому времени 24 февраля 2022 года воздушное пространство Украины закрыто для гражданских перевозок.

Пассажиров и сотрудников аэропорта Борисполь эвакуировали. Вылеты из регионов не были запланированы.

На данный момент почти весь флот SkyUp находится за границей: три самолета — в Египте, один — в Молдове, еще один — в Киеве, три — в Румынии, четыре — в Эстонии и еще по одному — в Сербии и Болгарии.

Пассажиров рейса, летевшего из Ташкента и приземлившегося в Кишиневе, автобусами планируют доставить в Киев.

Пассажирам SkyUp, находящимся за границей, рекомендуем обратиться в консульские службы МИД Украины на местах для получения информации и разъяснений о порядке действий.

Также сообщаем, что продажа на все рейсы предварительно закрыта до 09.03.2022. Те пассажиры, которые имеют билеты на регулярные рейсы SkyUp с 24.02.2022 по 09.03.2022 смогут оформить возврат средств на баланс пассажира в личном кабинете на сайте авиакомпании. Обратиться за возвратом средств на эти даты можно как сейчас, так и позже — до 31.03.2022.

Напомним, что по возвращении на баланс средства можно будет использовать в любой момент позже, когда ситуация стабилизируется.

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