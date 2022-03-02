Отменены ограничения на использование средств с карт єПідтримка — Finance.ua

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Отменены ограничения на использование средств с карт єПідтримка

Сегодня 16:09Кредит&Депозит
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Отныне полученную 1 000 грн за полную вакцинацию можно потратить на любую категорию товаров, без ограничений по возрасту.
Напомним, что денежное вознаграждение за вакцинацию получают граждане Украины в возрасте от 14 лет с полным курсом вакцинации и «зеленым» COVID-сертификатом в приложении Дія.
Так что вы можете добавить карту єПідтримка в свой электронный кошелек Apple Pay, Google Pay и покупать все необходимое или в несколько кликов в Raiffeisen Online перечислить эти средства на благотворительность.
Открыть карту єПідтримка можно в Райффайзен Банке онлайн, без посещения отделения.
Берегите себя и родных!
По материалам: Райффайзен Банк
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