Отменены ограничения на использование средств с карт єПідтримка — Finance.ua

ПРОМО

Отменены ограничения на использование средств с карт єПідтримка

Отныне полученную 1 000 грн за полную вакцинацию можно потратить на любую категорию товаров, без ограничений по возрасту.

Напомним, что денежное вознаграждение за вакцинацию получают граждане Украины в возрасте от 14 лет с полным курсом вакцинации и «зеленым» COVID-сертификатом в приложении Дія.

Так что вы можете добавить карту єПідтримка в свой электронный кошелек Apple Pay, Google Pay и покупать все необходимое или в несколько кликов в Raiffeisen Online перечислить эти средства на благотворительность.

Открыть карту єПідтримка можно в Райффайзен Банке онлайн, без посещения отделения.

Берегите себя и родных!

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