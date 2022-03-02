Отменены ограничения на использование средств с карт єПідтримка — Finance.ua

Отныне полученную 1 000 грн за полную вакцинацию можно потратить на любую категорию товаров, без ограничений по возрасту.
Напомним, что денежное вознаграждение за вакцинацию получают граждане Украины в возрасте от 14 лет с полным курсом вакцинации и «зеленым» COVID-сертификатом в приложении Дія.
Так что вы можете добавить карту єПідтримка в свой электронный кошелек Apple Pay, Google Pay и покупать все необходимое или в несколько кликов в Raiffeisen Online перечислить эти средства на благотворительность.