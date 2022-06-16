Отмена рейсов и очереди: в Европе массовые проблемы с перелетами — Finance.ua

Отмена рейсов и очереди: в Европе массовые проблемы с перелетами

Сегодня 18:33

В европейских аэропортах — хаос и длинные очереди из-за нехватки персонала. Ограничения на поездки из-за COVID-19 уже сняты в большинстве стран ЕС, но пассажиры в аэропортах теперь сталкиваются со многими неудобствами.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

«Путешественники по всей Европе сталкиваются с хаосом, поскольку в некоторых аэропортах уже наблюдается нехватка персонала. Поэтому там выстраиваются длинные очереди и появляются другие проблемы», — пишут на сайте.

Франция, Испания и Италия — лишь некоторые из самых популярных стран ЕС, которые стали испытывать трудности. С наступлением лета в большинстве стран увеличился поток рейсов, а сотрудников осталось мало.

Нехватка персонала по всей Европе привела к тому, что авиакомпании начали отменять сотни рейсов. Ожидается, что число отмененных перелетов вырастет еще больше.

В аэропортах Франции — нехватка кадров: многих сотрудников сократили из-за пандемии, но когда число рейсов стало снова расти, обслуживать пассажиров стали гораздо дольше. Это привело к огромным очередям, особенно ожидающим дальнемагистральных рейсов.

К тому же сотрудники аэропортов Парижа планируют забастовку: это усугубляет ситуацию еще сильнее, пишет издание.

С такой же ситуацией столкнулись аэропорты в Испании. Авиакомпания Iberia сообщила, что из-за длинных очередей на паспортном контроле с марта около 15 000 пассажиров пропустили свои стыковочные рейсы.

Ожидается, что пропусков стыковок в предстоящие летние месяцы будет еще больше. Спрос на поездки продолжает расти с каждым днем.

Испания ожидает в этом сезоне много туристов. Ранее власти страны сообщили, что количество мест, запланированных авиакомпаниями для полетов в Испанию с июня по август, превысило 32,4 миллиона.

Такие же проблемы — и в аэропортах Германии. В немецком профсоюзе уже объявили, что нехватка персонала на контрольно-пропускных пунктах, регистрации и обработке багажа отрицательно сказалась на крупных аэропортах, таких как Франкфурт, Гамбург, Берлин и Дюссельдорф. А Lufthansa заявила, что отменит около 900 рейсов в Мюнхен и Франкфурт в июле.

В Италии серьезных сбоев не ожидается, но недавно в стране также сообщили о задержке и отмене рейсов. Причиной стала забастовка авиадиспетчеров.

«Сейчас кажется, что в итальянских аэропортах все под контролем. Однако если есть забастовки или нехватка персонала на других направлениях, путешественники должны быть готовы к длинным очередям и здесь», — пишет SchengenVisaInfo.

Из-за отмены рейсов аэропорты и авиакомпании понесут огромные финансовые потери.

Ожидается, что ситуация с очередями в ближайшие дни и даже недели вряд ли улучшится — тем, кто собирается лететь куда-то из Франции, Германии, Испании и некоторых других стран, следует быть готовым к тому, что времени в аэропорту придется провести дольше обычного.

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