Открывается регистрация налоговых накладных — Finance.ua

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Открывается регистрация налоговых накладных

Сегодня 12:41Личные финансы
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С 27 мая открывается регистрация налоговых накладных, система будет работать в довоенном режиме.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
"Упорно прошу конвертаторов, отдельных налоговиков и других профессиональных уклонистов не рассчитывать на то, что в условиях войны схемный налоговый кредит пройдет незамеченным.
Налоговая на любые попытки будет жестко реагировать, по законам военного времени со всеми вытекающими", — заявил он.
Гетманцев добавил, что у налоговой однозначная задача — обеспечить регистрацию налоговых накладных в полном соответствии с законом и требованиями белого бизнеса.
Напомним, ранее в налоговой отмечали, что после завершения действия военного положения налогоплательщики обязаны обеспечить регистрацию в ЕРНН всех налоговых накладных и расчетов корректировки, регистрация которых отсрочена на время действия военного положения, а все налоговые обязательства и налоговый кредит, задекларированные плательщиками под время действия такого военного положения на основании имеющихся у плательщика первичных (расчетных) документов подлежат обязательному уточнению (приведению в соответствие) с учетом данных налоговых накладных и расчетов корректировки, зарегистрированных в ЕРНН.

Справка Finance.ua:

  • ранее председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сравнил систему налогообложения с «искусством общипывания гуся так, чтобы он не кричал»;
  • несколько недель назад украинский бизнес обратился с открытым письмом к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно отстранить Даниила Гетманцева от должности секретаря Нацсовета восстановления и налогового комитета Верховной Рады;
  • жалобы бизнесменов на Гетменцева заключаются в том, что нардеп является «сторонником более жесткого государственного регулирования, что приводит к подавлению предпринимательской инициативы».
По материалам: Finance.ua
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