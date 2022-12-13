Отключения света после атак рф: в «Укрэнерго» заявили о новых проблемах — Finance.ua
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Отключения света после атак рф: в «Укрэнерго» заявили о новых проблемах

Энергетика
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В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ухудшение погодных условий усложняет ремонтные работы по восстановлению электросетей.
«По состоянию на 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным», — сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.
Ухудшение погодных условий по всей территории страны (сильный ветер, мороз, налипание мокрого снега, обледенение проводов) негативно влияет на состояние высоковольтных и распределительных сетей и существенно усложняет работу ремонтных бригад.
В компании сообщили, что на востоке враг снова обстрелял несколько районов, нанеся повреждения объектам энергетической инфраструктуры.
«Ремонтные работы будут начаты после разрешения ВСУ. В то же время на деоккупированных территориях удалось запитать населенные пункты, некоторые из которых оставались без электроснабжения с начала полномасштабного вторжения», — отметили в компании.
Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для получения точной информации по отдельному региону в «УкрЭнерго» рекомендуют следить за сообщениями операторов системы распределения (облэнерго).
По материалам:
УНІАН
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