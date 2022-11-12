Отключения света мешают работать: эксперт объяснил, должна ли сохраняться зарплата — Finance.ua
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Отключения света мешают работать: эксперт объяснил, должна ли сохраняться зарплата

Личные финансы
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Отключения света мешают работать: эксперт объяснил, должна ли сохраняться зарплата
Отключения света мешают работать: эксперт объяснил, должна ли сохраняться зарплата
Кодекс законов о труде обязывает работодателя оплачивать простой в том случае, если он произошел не по вине работника. В результате украинцы, которые не могут выполнять свою работу дома и работают удаленно, имеют право претендовать на средний заработок даже за период, когда они не могли выполнять рабочие задания.
Если работодатель не хочет оплачивать простой, он должен обеспечить сотрудника генераторами, аккумуляторами или другими средствами для обеспечения удаленной работы без электроэнергии. Об этом в комментарии порталу Обозреватель рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Как оплачивается работа без электроэнергии или время, проведенное в бомбоубежище?

Исчезновение электроэнергии — форс-мажор, объясняет Шубин. Это вынужденный простой, который происходит не по вине работника. А учитывая, что в ситуации военного положения для сотрудника есть угроза его жизни, можно считать, что оплата должна производиться, исходя из среднего заработка.
Такая же ситуация и со временем, которое работник проводит в бомбоубежище во время воздушной тревоги.
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«Вины работника здесь нет. Фактически это простой, который произошел не по вине работника. И подлежит оплате в соответствии с законом», — объясняет Шубин.

Если работодатель не хочет платить за простой, он должен обеспечить электроэнергией

Фактически у работодателя есть выход: либо оплачивать период, когда сотрудник вынужденно не может выполнять свои функции, либо обеспечить его альтернативным источником энергии. Это могут быть аккумуляторы, ноутбуки с батареей, которые могут работать без подключения к сети длительно, генератор и т.д.
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«Обеспечение работника, в том числе и расходными средствами, лежит на работодателе. Это должно быть прописано в трудовом договоре, а если этого нет в договоре, значит, отвечает работодатель», — говорит Шубин.
Фактически по закону из-за отсутствия электроэнергии работодатель должен нести все связанные с этим убытки, платить зарплату за время простоя или снабжать сотрудника дополнительной техникой. Однако в действительности здесь также следует учитывать и тот факт, что далеко не у всех работодателей в данных обстоятельствах есть ресурс для обеспечения всех своих сотрудников.
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По материалам:
Обозреватель
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