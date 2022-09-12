Отключение ЗАЭС: в Институте радиационной безопасности объяснили, что это будет означать для украинцев — Finance.ua

Отключение ЗАЭС: в Институте радиационной безопасности объяснили, что это будет означать для украинцев Сегодня 10:44 — Энергетика

На ЗАЭС 11 сентября полностью отключили последний рабочий энергоблок. Сейчас идет подготовка к его переводу в «холодное состояние».

Старшая научная сотрудница Института радиационной безопасности Елена Паренюк в эфире Украинского радио объяснила , что это значит.

«Это значит, что энергоблок будет полностью переведен под критическое состояние. Сейчас работает весь охладитель, который был загружен в энергоблоке. Действие реактора невозможно будет начать быстро, нужно будет перегружать топливо и проводить определенные регламентные работы. Мы полностью остановили ЗАЭС на довольно долгий промежуток времени», — отметила она.

По словам научной сотрудницы, процесс перехода в холодное состояние технически очень сложен. Для полного охлаждения энергоблоков и топлива в хранилище понадобятся месяцы.

В связи с этим украинцев ждет еще более сложная зима.

«ЗАЭС генерировала более четверти всех мощностей, которые мы использовали. И теперь объединенная энергетическая система определенным образом перераспределяет нагрузку, поэтому нужно готовиться экономить также электроэнергию, а не только тепло», — добавила Паренюк.

Напомним, российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С этого времени россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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