Отключение ЗАЭС: в Институте радиационной безопасности объяснили, что это будет означать для украинцев — Finance.ua

Отключение ЗАЭС: в Институте радиационной безопасности объяснили, что это будет означать для украинцев
На ЗАЭС 11 сентября полностью отключили последний рабочий энергоблок. Сейчас идет подготовка к его переводу в «холодное состояние».
Старшая научная сотрудница Института радиационной безопасности Елена Паренюк в эфире Украинского радио объяснила, что это значит.
«Это значит, что энергоблок будет полностью переведен под критическое состояние. Сейчас работает весь охладитель, который был загружен в энергоблоке. Действие реактора невозможно будет начать быстро, нужно будет перегружать топливо и проводить определенные регламентные работы. Мы полностью остановили ЗАЭС на довольно долгий промежуток времени», — отметила она.
По словам научной сотрудницы, процесс перехода в холодное состояние технически очень сложен. Для полного охлаждения энергоблоков и топлива в хранилище понадобятся месяцы.
В связи с этим украинцев ждет еще более сложная зима.
«ЗАЭС генерировала более четверти всех мощностей, которые мы использовали. И теперь объединенная энергетическая система определенным образом перераспределяет нагрузку, поэтому нужно готовиться экономить также электроэнергию, а не только тепло», — добавила Паренюк.
Напомним, российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С этого времени россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью