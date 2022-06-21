Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам — Finance.ua

Отказ от временной защиты в Болгарии: что нужно знать украинцам

Сегодня 07:50 — Личные финансы

После проживания в гостиницах на море беженцев переселили в «буферные» лагеря.

Украинцы, которые спасаются от войны и получили статус временной защиты в Болгарии, могут переезжать из этой страны в другие государства ЕС и пользоваться там такой же защитой.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии.

В ведомстве добавили, что для этого не нужно выполнять никаких формальных действий, подавать заявления об отказе от статуса временной защиты или возвращать регистрационную карточку, выданную болгарским государством.

Можно пользоваться статусом временной защиты на территории всего ЕС.

«С момента его введения Европейский Союз четко заявил, что временно перемещенные лица из Украины не будут ограничены в выезде из страны, в которой они первоначально зарегистрированы как лица, которые получили статус временной защиты, но смогут переехать в другие государства-члены ЕС без ограничений по времени», — отметили в посольстве.

Такая поездка возможна, если соблюдать правила Шенгена — без визы при наличии действительного биометрического паспорта, или с шенгенской визой с заграничным паспортом гражданина Украины для выезда за границу.

«По прибытии в другое государство-член ЕС временно перемещенные лица из Украины — во время безвизового пребывания (всего 90 дней в течение 6 месяцев) или во время полученной — смогут решить, желают ли они остаться и пользоваться там своими правами как лица со статусом временной защиты в ЕС», — пояснили в посольстве.

Тем, кто решил остаться в другой стране ЕС, нужно повторно зарегистрироваться в местных органах власти, чтобы получать временную защиту уже в другом месте:

«Только после этого регистрационную карточку, выданную в Болгарии, следует передать органам власти другого государства-члена, чтобы получить от них новый местный документ как лица под временной защитой».

В Болгарию также можно вернуться. При пересечении границы надо предъявить украинский паспорт и регистрационную карточку, выданную болгарскими властями. Там можно пользоваться статусом временной защиты и в дальнейшем.

Детали можно узнать на сайте посольства Украины в Болгарии.

Почему закрыли временные центры для украинцев в Болгарии

Отметим, пояснение о процедуре отказа от временной защиты в Болгарии появилось после нашумевшей истории с переселением украинцев болгарской стороной в «буферные» лагеря.

В конце мая закончилась государственная программа в Болгарии, по которой украинских беженцев селили в гостиницах на берегу моря. После этого им предложили лагеря с палатками — жить надо было уже не на курортах, а в глубине страны. Желающих оказалось мало — украинцы не хотели переселяться во временные локации и массово жаловались на плохие условия проживания.

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