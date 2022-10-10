Отделения ряда банков не будут работать 10 октября: список — Finance.ua

Отделения ряда банков не будут работать 10 октября: список Сегодня 15:33

Банки уведомили о режиме своей работы 10 октября после обстрелов территории Украины: некоторые сети отделений работают выборочно, некоторые полностью закрыты.

Об этом сообщили пресс-службы банков.

В Ощадбанке сообщили, что отделения работают выборочно, там, где это позволяет ситуация. Возможны изменения в графике их работы. Банковские услуги бесперебойно предоставляются через дистанционные каналы Ощадбанка. Безналичные расчеты картами производятся без ограничений со стороны Ощадбанка.

ПриватБанк сократил количество открытых отделений. Так, на 7 октября работали 1117 отделений, а утром 10 октября — 890 отделений. Отдельно о закрытии отделений пресс-служба банка не сообщала. В комментарии ЭП ПриватБанк отметил, что в 14:40 работают 654 отделения.

«Во время тревоги отделения закрыты, клиенты и работники в укрытиях. Сейчас сеть отделений банка работает с соблюдением всех норм безопасности и технического обеспечения. Информация о работе отделений будет обновляться на сайте банка», — добавили в пресс-службе банка. Сбоев в работе онлайн-сервисов нет.

Райффайзен банк временно приостановил работу отделений банка по всей Украине из-за обстрелов. Банк просит решать финансовые вопросы в Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online, работающих в обычном режиме.

ПУМБ также заявил, что из-за повышения риска воздушных атак врага и безопасности наших клиентов и сотрудников 10 октября 2022 года отделения ПУМБ по всей Украине работать не будут.

OTP Bank заявил, что во время воздушной тревоги консультировали клиентов через Информационный центр и производили клиентские платежи. Банк возобновил работу 40 отделений.

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Економічна Правда По материалам:

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