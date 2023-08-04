От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео)

Технологии&Авто
31
От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео)
От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео)
Американский стартап Fuell завершает разработку недорогого электрического мотоцикла Fllow. Его производство стартует в конце 2024 года.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Fuell — детище бывшего инженера Harley-Davidson. Компания уже собрала 3 миллиона инвестиций. Купить электробайк Fuell можно уже сейчас по весьма демократичной цене в $12 995, поэтому стартап уже набрал заказов на 2 года вперед.
От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео)
Новый Fuell Fllow — легкий электромотоцикл массой всего 180 кг. У него футуристичный дизайн с массивными обтекателями и небольшим стеклянным козырьком.
Электрический мотоцикл предложен в версиях мощностью 15 и 47 л.с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на 140 км/час.
Батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать более 240 км в городском цикле. Зарядить ее в быстром режиме можно за 30 минут.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.