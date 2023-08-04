От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео) — Finance.ua

От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео) Сегодня 02:30 — Технологии&Авто

От создателя Harley-Davidson: выпущен дешевый электробайк с запасом хода 240 км (фото, видео)

Американский стартап Fuell завершает разработку недорогого электрического мотоцикла Fllow. Его производство стартует в конце 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Fuell — детище бывшего инженера Harley-Davidson. Компания уже собрала 3 миллиона инвестиций. Купить электробайк Fuell можно уже сейчас по весьма демократичной цене в $12 995, поэтому стартап уже набрал заказов на 2 года вперед.

Новый Fuell Fllow — легкий электромотоцикл массой всего 180 кг. У него футуристичный дизайн с массивными обтекателями и небольшим стеклянным козырьком.

Электрический мотоцикл предложен в версиях мощностью 15 и 47 л.с. Топовая версия разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на 140 км/час.

Батарея емкостью 10 кВт∙ч позволяет проехать более 240 км в городском цикле. Зарядить ее в быстром режиме можно за 30 минут.

Фокус По материалам:

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