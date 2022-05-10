От санкций против россии серьезно пострадает страна-оккупант: для остальных потери незначительны (инфографика) — Finance.ua

От санкций против россии серьезно пострадает страна-оккупант: для остальных потери незначительны (инфографика)

Сегодня 09:35

Группа экономистов Kornel Mahlstein, Christine McDaniel, Simon Schropp и Marinos Tsigas рассчитали потенциальные экономические последствия санкций для россии от торгового эмбарго союзников, пишет Цена государства.

Падение ВВП россии должно составлять за год 14,8%.

Наибольший вклад в потери реального ВВП россии делает вывод прямых иностранных инвестиций союзников (12,53%).

Страны-союзники гораздо меньше страдают от собственного торгового эмбарго: средневзвешенная потеря ВВП составит 0,52%.

Меньше всего пострадают США, больше всего Германия (-1,16%) и ряд восточноевропейских стран (-1,6% ВВП).

Нейтральные страны — в первую очередь во внимание приняты Турция, Китай и Индия — практически не затронут введенные Западом санкции против россии.

Рисунки 1 и 2 показывают последствия торгового эмбарго союзников с точки зрения процентных изменений реального ВВП (рисунок 1) и экономического благосостояния (т.е. реального дохода; рисунок 2). Каждый сводный столбик раскладывает общий эффект с точки зрения четырех компонентов, характеризующих торговое эмбарго союзников.

На рисунке 2 представлены изменения реального дохода (или благосостояния). Различия по сравнению с эффектом реального ВВП (рис. 1) в значительной степени отражают изменения в условиях торговли (отношение экспортной цены к цене импорта). Эффект экономического благосостояния для россии составляет 29,79%, что почти вдвое превышает реальные потери ВВП, что свидетельствует о значительном ухудшении условий торговли, которое испытывает россия в результате торгового эмбарго союзников.

Потери реального дохода в странах Альянса составляют 0,51%. Опять же, последствия для союзников отличаются в разных странах и регионах. Среди стран, не являющихся членами Альянса, Китай и Турция испытывают рост благосостояния, в то время как Индия испытывает ухудшение условий торговли, что приводит к потере благосостояния.

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