От малой приватизации в бюджет поступило 3,3 млрд грн за 2023 год — Finance.ua

От малой приватизации в бюджет поступило 3,3 млрд грн за 2023 год Сегодня 08:32

От малой приватизации в бюджет поступило 3,3 млрд грн за 2023 год

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи в 2023 году пополнила бюджеты разных уровней более чем на 3.3 млрд гривен.

По итогам онлайн-аукционов по продаже объектов Фондом госимущества (ФГИУ) в государственный бюджет поступило более 2.6 млрд гривен. Приватизация коммунальных объектов принесла громадам более 650 млн гривен. По итогам электронных аукционов цена объектов выросла почти в три раза.

Читайте также Фонд госимущества анонсировал планы приватизации на 2024 год

Всего за 2023 год бизнес и граждане приватизировали около 914 объектов по всей стране. 350 из них — государственное имущество, через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи реализовал ФГИУ и его региональные отделения, и еще 560 — активы, которые продали громады. А доходы от приватизации этих активов поступили в государственный и местные бюджеты.

«Заводы, гостиницы, склады, амбулатории, автовесы — эти и другие объекты нашли нового эффективного владельца в этом году благодаря онлайн-аукционам. А государственный и местные бюджеты продолжают зарабатывать на своих активах даже во время войны. За право приобрести государственное и коммунальное имущество в 2023 году боролись более 3.6 тысяч участников. Спрос бизнеса на объекты малой приватизации на второй год полномасштабной войны сохраняется, и в среднем конкуренция на торгах составляла более 3 участников», — отметил Сергей Бут, СЕО Прозорро.Продажи.

Зачем нужна приватизация

«Приватизация — это не только поступления в бюджет. Это также о новых рабочих местах, модернизации, развитии, конкурентоспособности и освоении новых рынков сбыта. Еще одно не менее важное направление приватизационных аукционов в условиях военного положения — поиск объектов для релокации бизнеса. Это особенно актуально для сферы услуг индустрии гостеприимства (общественного питания, ресторанного бизнеса и гостиничного хозяйства), аграрного, логистического и других секторов экономики. Именно поэтому наиболее популярные объекты недвижимости, а это 81% проданного имущества — промышленные и административные активы.

Читайте также Сколько средств поступило в бюджет от приватизации госимущества с 2014 года

Бизнесу интересны так называемые brownfield — заброшенные предприятия с коммуникациями. Там ведь достаточно сделать ремонт и можно начать собственное дело или расширить уже запущенное производство. ФГИ планирует активно привлечь к приватизации и крупный бизнес. Мы уже готовим Большую приватизацию. В планах также открытие прозрачного рынка аренды сельскохозяйственных земель и продажа на аукционах активов агрессора для возмещения ущерба, причиненного войной", — подчеркнул председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Наивысшую цену за приватизацию государственных объектов в 2023 году победители торгов заплатили за гостиницу «Эрмитаж» в Киеве — 311 млн гривен, ЕМК «Волыньторф» — более 212 млн гривен и ЕМК ГП «Укроборонресурсы» — более 210 млн гривен.

Среди громад активно работали с рынком малой приватизации Днепр — 35 успешных торгов, Львов — 32 и Киев — 23. Самыми дорогими коммунальными приватизационными объектами в этом году являются Житомирский областной центр кинематографии за 40 млн гривен, нежилые помещения во Львове площадью 550 кв. м свыше 25 млн гривен и нежилые помещения в Житомирской области площадью почти 600 кв. м за более чем 22 млн гривен.

Сейчас более 150 аукционов по малой приватизации находятся на этапе закрытия сделок и могут пополнить государственный и местные бюджеты еще почти на 390 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.