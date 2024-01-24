От $64 500: электромобиль Acura ZDX получил цены и комплектации (фото) — Finance.ua
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От $64 500: электромобиль Acura ZDX получил цены и комплектации (фото)

Фондовый рынок
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От $64 500: электромобиль Acura ZDX получил цены и комплектации (фото)
От $64 500: электромобиль Acura ZDX получил цены и комплектации (фото)
Японский автопроизводитель объявил цены на свой первый серийный кроссовер Acura ZDX. Заднеприводный вариант авто можно приобрести за 64 500 долларов.
Более дорогая комплектация ZDX с двумя электродвигателями и полным приводом доступна поклонникам марки по цене 68 500 долларов. Что касается флагманской комплектации, то ZDX Type S оценена в 73 500 долларов.
Для сравнения, на американском рынке Cadillac Lyriq, использующем ту же платформу GM Ultium EV, что и ZDX, можно приобрести по цене от 58 590 долларов. В свою очередь, Genesis GV60 и Tesla Model Y имеют стартовую цену в 52 000 и 43 990 долларов соответственно. Однако Acura еще не применяла никаких государственных стимулов или налоговых льгот.
В первоначальном исполнении Acura ZDX имеет 340 лошадиных сил и задний привод. Версия с полным приводом должна прибавить нескольких лошадей, но автопроизводитель еще не раскрыл точную цифру. Флагманская версия может похвастаться суммарной мощностью 500 сил.
С помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока литий-ионный аккумулятор емкостью 102 кВт*ч может заряжаться за 10 минут для пробега в 130 км.
По материалам:
Autogeek
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