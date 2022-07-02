Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты — Finance.ua
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Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты

Личные финансы
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Освобожденным из плена украинцам возобновят выплаты. Кроме этого, деньги смогут получить и те, кто до сих пор находится в неволе.
Об этом говорится на странице Минреинтеграции Украины в Telegram.
Так, Минреинтеграции планирует возобновить работу межведомственной комиссии по выплатам политзаключенным. После этого будут возобновлены выплаты освобожденным из плена украинцам и тем, кто еще находится в неволе.
Получить помощь смогут:
  • украинцы, лишенные свободы в результате преступных действий агрессора;
  • семьи украинцев, лишенных личной свободы на временно оккупированных территориях и территории рф по политическим мотивам, а также через общественную, политическую или профессиональную деятельность таких лиц.
Также сообщается и о том, какую сумму смогут получить украинцы. Пленные, которые уже освобождены из неволи или еще лишены свободы, в отношении которых правительство примет положительное решение, смогут получить единовременную денежную поддержку в размере 100 тысяч гривень.
По материалам:
УНІАН
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