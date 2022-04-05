Освобождение импорта от пошлины и НДС: Зеленский подписал закон о «таможенной реформе» — Finance.ua

Освобождение импорта от пошлины и НДС: Зеленский подписал закон о «таможенной реформе»

Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7190 , предусматривающий налоговые и таможенные изменения в условиях военного положения.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Что это даст? Закон предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, приостановление регистрации плательщиком НДС для новых «упрощенцев» вместо аннулирования, отмены налога на жилую недвижимость на территориях боевых действий и на территориях, оккупированных вооруженными формированиями рф.

Он позволит сделать в Украине самую быструю в мире таможню, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Убирается НДС и ввозная пошлина на импорт товаров, которые завозятся плательщиками единого налога с оборота. На таможне тоже теперь работает декларативный принцип работы», — объяснял ранее глава правительства.

По словам Премьер-министра, на основании лишь одной страницы упрощенной декларации гуманитарные грузы оформляются таможней за 10-15 минут. Получать какие-либо документы от ВГА или других органов для ввоза гуманитарной помощи не следует.

Подробности. Что предусматривает закон:

ввоз импортных товаров освобождается от пошлин. Норма не будет распространяться на товары из россии, беларуси и временно оккупированных территорий (ВОТ);

с 1 апреля и до окончания войны освобождаются от НДС товары, ввозимые «упрощенцами» 1 — 3 групп;

также отменяется обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и другие);

регистрация плательщиком НДС приостанавливается, но не аннулируется;

торговать товарами по россии, беларуси и ВОТ запрещается;

за все товары, приобретенные по НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе, после окончания военного положения нужно будет начислить НДС.

Больше об изменениях рассказывал нардеп Ярослав Железняк в своем Facebook.

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