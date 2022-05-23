Остановка торговли с рф, блокировка банков и ІТ: к чему Зеленский призвал мир в Давосе — Finance.ua

Остановка торговли с рф, блокировка банков и ІТ: к чему Зеленский призвал мир в Давосе

Сегодня 14:31 — Казна и Политика

Остановка торговли с рф, блокировка банков и ІТ: к чему Зеленский призвал мир в Давосе, GETTY IMAGES

Зеленский в выступлении на Давосском форуме призвал мир полностью разорвать торговлю с рф, ввести нефтяное эмбарго, а также заблокировать все российские банки и отказаться от российского ІТ.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник.

«Сейчас действительно момент, когда решается или будет царить в мире грубая сила. Если будет царить, то наши мысли неинтересны, и в Давосе мы можем больше не собираться — потому что для чего? Грубая сила не ищет ничего, кроме как покорения тех, кого хочет покорить. И не дискутирует, а убивает сразу, как это делает россия в Украине прямо сейчас — когда мы с вами общаемся», — заявил он.

По словам Зеленского, нужно менять подход и не просто дискутировать, а действовать, создавать новые инструменты и прецеденты.

Санкции должны быть максимальными, чтобы россия, или любой другой агрессор, который хочет пойти жестокой войной против соседа, четко знали, к чему это сразу приведет. И таких санкций против рф, я считаю, до сих пор нет, а они должны быть. Эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех российских банков без исключения, полный отказ от российского ІТ, полное прекращение торговли с агрессором", — отметил президент Украины.

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Кроме того, подчеркнул Зеленский, необходимо создать прецедент полного выхода всех иностранных компаний из рф, чтобы «ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями и чтобы офисы, счета и товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах».

В то же время он призвал к тому, чтобы компании, покинувшие российский рынок, разворачивали деятельность в Украине, где не только 40 миллионов потребителей, но и открывает доступ к рынкам Европы.

Относительно российских активов Зеленский подчеркнул, что они должны быть конфискованы на компенсации всем пострадавшим от российской войны. Таким образом, по словам президента, у разных агрессоров «точно не будет мотивации делать то, что сделала и продолжает делать россия».

Зеленский также призвал создать «такой прецедент восстановления страны после войны, который продемонстрирует всем, кто мечтает уничтожить жизнь соседа, что война не дает желаемого результата».

Для этого Украина предлагает специальную историческую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров или компаний-партнеров есть возможность взять шефство над определенным регионом Украины, городом или громадой или отраслью промышленности. Такие направления уже избрали Британия, Дания, ЕС и «другие ведущие международные субъекты».

«Это позволит не только привлечь лучших в мире специалистов, строителей, менеджеров и т.д., но и станет самой большой в Европе за все время после Второй мировой войны возможностью для экономического скачка», — подчеркнул президент.

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