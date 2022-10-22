Особенности жизни в странах Балтии: цены, вакансии, здравоохранение — Finance.ua

Особенности жизни в странах Балтии: цены, вакансии, здравоохранение
По сравнению с другими странами бывшего Советского Союза, именно странам Балтии удалось поднять свой уровень жизни до европейского.
Люди спокойны и дружелюбны. Прибалты никуда не спешат, говорят медленно, принимают решения взвешенно. Не любят отказывать, поэтому чаще их будете слышать «позже». Благодаря такой размеренности жизни прибалты не очень пунктуальны, опоздание на встречу — не трагедия.
Из-за того, что эти народы уважают спокойствие и собственное пространство — редко приглашают в гости и не лезут с объятиями и поцелуями. Улыбаться на улицах незнакомцам тоже не очень принято.
Цены
Цены в странах Балтии достаточно умеренны по сравнению с другими государствами Европы. Большинство продуктов стоят, как в Украине, а некоторые даже дешевле.
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Аренда жилья и коммунальные услуги тоже относительно доступны.
Система здравоохранения развита. Врачи проходят стажировку за границей и используют в своей работе передовые технологии. Для получения медицинских услуг бесплатно больной обязан иметь медицинское страхование.
Вакансии
К популярным вакансиям для иностранцев относятся
- водители-дальнобойщики,
- инженеры,
- строители,
- врачи,
- программисты и социальные работники.
Знание языков облегчит поиск работы и проживания. Они не сложны для изучения, имеют много схожего со славянскими, однако чувствуется влияние немецкого и шведского языков.
В Балтийских странах все меньше молодежи знают русский язык, однако без проблем общаются на английском. Старшее поколение — наоборот. Жители государств считают украинцев братьями и уважают борьбу за независимость. Поэтому поддержка местного населения очень велика.
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