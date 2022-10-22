Особенности жизни в странах Балтии: цены, вакансии, здравоохранение — Finance.ua

Особенности жизни в странах Балтии: цены, вакансии, здравоохранение Сегодня 13:04

По сравнению с другими странами бывшего Советского Союза, именно странам Балтии удалось поднять свой уровень жизни до европейского.

Люди спокойны и дружелюбны. Прибалты никуда не спешат, говорят медленно, принимают решения взвешенно. Не любят отказывать, поэтому чаще их будете слышать «позже». Благодаря такой размеренности жизни прибалты не очень пунктуальны, опоздание на встречу — не трагедия.

Из-за того, что эти народы уважают спокойствие и собственное пространство — редко приглашают в гости и не лезут с объятиями и поцелуями. Улыбаться на улицах незнакомцам тоже не очень принято.

Цены

Цены в странах Балтии достаточно умеренны по сравнению с другими государствами Европы. Большинство продуктов стоят, как в Украине, а некоторые даже дешевле.

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Аренда жилья и коммунальные услуги тоже относительно доступны.

Система здравоохранения развита. Врачи проходят стажировку за границей и используют в своей работе передовые технологии. Для получения медицинских услуг бесплатно больной обязан иметь медицинское страхование.

Вакансии

К популярным вакансиям для иностранцев относятся

водители-дальнобойщики,

инженеры,

строители,

врачи,

программисты и социальные работники.

Знание языков облегчит поиск работы и проживания. Они не сложны для изучения, имеют много схожего со славянскими, однако чувствуется влияние немецкого и шведского языков.

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В Балтийских странах все меньше молодежи знают русский язык, однако без проблем общаются на английском. Старшее поколение — наоборот. Жители государств считают украинцев братьями и уважают борьбу за независимость. Поэтому поддержка местного населения очень велика.

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