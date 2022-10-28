Особенности размещения вкладов для иностранцев — Finance.ua

Особенности размещения вкладов для иностранцев Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

Особенности размещения вкладов для иностранцев

Независимо от того, заключен договор банковского вклада физическим лицом иностранным гражданином (кроме граждан российской федерации) или гражданином Украины, Фонд гарантирует возмещение средств по вкладу, размещенному в банке, в соответствии с законодательством Украины.

Об этом сообщает ФинКульт.

Для обеспечения защиты национальных интересов в связи с военной агрессией российской федерации, Законом Украины урегулированы отношения с участием лиц, связанных с государством-агрессором, и введен мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами по которым являются россия или лица, связанные с государством-агрессором:

гражданам российской федерации, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях;

юридическим лицам, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником или участником (акционером) которых является российская федерация.

Средства по вкладу не гарантируются гражданам россии, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях.

Вкладчиком является физическое лицо (в том числе ФЛП), заключившее или в пользу которого заключен договор банковского счета, банковского вклада, кроме лица, являющегося владельцем только сберегательного сертификата банка.

При выполнении указанных условий, независимо от того, является ли вкладчик гражданином Украины или другой страны (кроме граждан россии), ему гарантируются средства по вкладу, размещенному в банке.

Вкладчик — иностранный гражданин (лицо без гражданства), обращающийся за получением гарантированной суммы возмещения, предъявляет в отделении банка-агента Фонда:

свой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ на постоянное место жительства в Украине.

Паспортным документом иностранца (лица без гражданства) является документ, подтверждающий гражданство иностранца или удостоверяющий личность без гражданства, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН, дающий право выезда за границу и признанный Украиной.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (идентификационный номер).

Законодательством установлено, что в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня его прекращения или отмены Фонд гарантирования вкладов возмещает каждому вкладчику банка средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, за исключением случаев, предусмотренных част. 4 ст. 26 ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

После завершения трехмесячного периода со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма возмещения средств вкладчикам по всем вкладам в одном банке будет составлять не менее 600 тыс. грн независимо от количества вкладов в банке.

Справка Finance.ua:

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