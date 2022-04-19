Особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий в условиях военного положения — Finance.ua

Особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий в условиях военного положения

Сегодня 06:40 — Казна и Политика

В ГНС сообщили особенности налогообложения налогом на прибыль предприятий в условиях военного положения.

Законом Украины от 01.04.2022 № 2173-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об администрировании отдельных налогов в период военного, чрезвычайного положения» предусмотрены новации по налогообложению налогом на прибыль предприятий.

В частности, на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения неприбыльные организации смогут оказывать за счет своих доходов благотворительную помощь посторонним лицам, указанным в пункте 63 подраздела 4 раздела ХХ Кодекса, даже если предоставление такой помощи не предусмотрено их уставными документами без угрозы потери статуса неприбыльности.

Предусмотрен ряд особенностей для налогоплательщиков предприятий, временно переходящих на уплату единого налога третьей группы по ставке два процента:

излишне уплаченная сумма денежных обязательств по налогу на прибыль предприятий, существующая на дату перехода на уплату единого налога по ставке два процента, может быть зачислена в погашение денежных обязательств по этому налогу, возникающих после возобновления уплаты налога на прибыль предприятий;

авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий при выплате дивидендов, оставшихся неучтенными в уменьшение начисленной суммы налогового обязательства по этому налогу на дату перехода на уплату единого налога по ставке два процента, могут быть учтены в уменьшении такой суммы после возобновления уплаты налога на прибыль предприятий;

в случае если плательщик, который в течение календарного года перешел на уплату единого налога по ставке два процента, в этом же году возобновляет уплату налога на прибыль предприятий, то такой плательщик составляет и подает налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий нарастающим итогом с начала такого календарного года;

объем годового дохода от какой-либо деятельности плательщика налога на прибыль предприятий для целей определения стоимостного критерия неприменения налоговых разниц и возможности применения исключительно годового отчетного периода (40 млн грн) и стоимостного критерия определения контролируемых операций для целей трансфертного ценообразования (150 млн грн) рассчитывается за весь отчетный год, в том числе с учетом доходов, полученных за периоды такого года, в которых такой налогоплательщик находился на уплате единого налога по ставке два процента.

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