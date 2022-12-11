Особенности автоматического возобновления договоров аренды земли во время действия военного положения — Finance.ua

Особенности автоматического возобновления договоров аренды земли во время действия военного положения Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

В целях урегулирования проблемы продления договоров аренды, в условиях отключенных реестров, Верховной Радой были приняты изменения в Земельный кодекс Украины, а именно: закон 2145-IX от 24.03.22 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения».

Об этом пишет agrotrend

Этим законом к Разделу X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины были дополнены пунктами 27 следующего содержания:

"27. Во время действия военного положения земельные отношения регулируются с учетом следующих особенностей:

1) считаются обновленными на один год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений о возобновлении договора в Государственный реестр прав на недвижимое имущество договоры аренды, субаренды, эмфитевзиса, суперфиция, земельного сервитута, срок пользования земельными участками относительно которых истек после введения военного положения, относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения:

а) государственной, коммунальной собственности, неистребованных, нераспределенных земельных участков, а также земельных участков, оставшихся в коллективной собственности и передаваемых в аренду органами местного самоуправления;

б) частной собственности;...".

Указанные изменения вступили в силу 07.04.2022 года, что было уже несколько поздно, поскольку в пояснительной записке к законопроекту этот пункт базировался на том, что Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений не функционируют и не предоставляются административные услуги.

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Следует учесть тот факт, что военное положение было введено 24.02.2022 года, а реестры начали работать уже с мая 2022 года.

Соответственно изменения в Земельный кодекс, о которых мы ведем речь, абсолютно не решали проблему не пролонгированных договоров аренды в период с 24.02.2022 года по 07.04.2022 года, поскольку закон обратной силы во времени не имеет.

Это в свою очередь означало, что те договоры аренды, которые прекратили свое действие в период «законодательной неопределенности», просто закончились, и право на внеочередное возобновление арендаторами было утрачено.

А со вступлением в силу изменений, которые должны это урегулировать, через месяц начали работать реестры, и «нововведения» теперь больше вредили, чем помогали, поскольку так называемое автоматическое возобновление на один год блокировало традиционное возобновление и внесение сведений об этом в работающий реестр вещных прав.

Этот механизм был совершенно непрактичным, не говоря уже о том, что таким образом законодатель фактически ограничил право частной собственности граждан Украины в части возможности свободного распоряжения собственным имуществом.

Такая коллизия несогласованности между работающими реестрами и нормой, которая препятствовала нормальным, традиционным арендным отношениям, сохранялась до 19.11.2022 года, когда вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствования законодательства охраны земель».

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Указанным законодательным актом был внесен ряд изменений в Земельный кодекс Украины, в частности был изменен подпункт первый пункта 27 Раздела X «Переходные положения» и изложен в следующей редакции:

«1) считаются возобновленными на один год без волеизъявления сторон соответствующих договоров и без внесения сведений о возобновлении договора в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество договоры аренды, субаренды, эмфитевзиса, суперфиция, земельного сервитута, срок пользования земельными участками по которым закончился после введения военного положения, до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствования законодательства об охране земель», относительно земельных участков сельскохозяйственного назначения:

а) государственной, коммунальной собственности, неистребованных, нераспределенных земельных участков, а также земельных участков, оставшихся в коллективной собственности и передаваемых в аренду органами местного самоуправления;

б) частной собственности;...".

Таким образом, начиная с 19.11.2022 года норма указывает, что почти полгода (с 07.04.2022 года), которые действовало автоматическое возобновление договоров аренды на один год без волеизъявления сторон — это законодательный факт, который имел место до вступления в силу этих изменений.

Выводы

во-первых, неподготовленные должным образом изменения в законодательство приносят больше вреда, чем пользы.

во-вторых, сегодня все, кого касаются арендные отношения в земельной сфере, могут вернуться к традиционным сделкам, включая внесение изменений и возобновление договоров аренды с последующей регистрацией в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество и их обременений.

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