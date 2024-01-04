Основные государственные программы стимулирования экономики, которые будут действовать в 2024 году — Finance.ua

Основные государственные программы стимулирования экономики, которые будут действовать в 2024 году Сегодня 16:05

Основные государственные программы стимулирования экономики, которые будут действовать в 2024 году

Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко представила предпринимателям региона инструменты государственной поддержки экономического развития.

Портал Agravery рассказал об основных программах поддержки бизнеса, которые будут действовать в 2024 году.

Доступные кредиты «5−7-9». В 2023 году благодаря этой программе выданы кредиты на 130 млрд грн. В бюджете-2024 на компенсацию ставки между рыночной и целевой заложено 18 млрд грн. Лимит кредита для перерабатывающей промышленности увеличен до 150 млн грн.

В 2023 году благодаря этой программе выданы кредиты на 130 млрд грн. В бюджете-2024 на компенсацию ставки между рыночной и целевой заложено 18 млрд грн. Лимит кредита для перерабатывающей промышленности увеличен до 150 млн грн. Гранты на переработку. По состоянию на данный момент выдано более 500 грантов более чем на 2,5 млрд грн. В 2024 году на эту программу запланировано 8 млрд грн.

По состоянию на данный момент выдано более 500 грантов более чем на 2,5 млрд грн. В 2024 году на эту программу запланировано 8 млрд грн. Кешбэк 25% на сельскохозяйственную технику. Благодаря этой программе в течение 2017−21 годов объем производства аграрной техники удвоился. С 2023 года программа возобновляется, в госбюджете на нее заложен 1 млрд грн.

Благодаря этой программе в течение 2017−21 годов объем производства аграрной техники удвоился. С 2023 года программа возобновляется, в госбюджете на нее заложен 1 млрд грн. Школьный автобус. Благодаря этой программе в 2023 году украинские производители автобусов заключили более 600 договоров на поставку своей продукции. В 2024 году программа будет продолжена. Государство профинансирует ее на 1 млрд грн. Еще более 50% этой суммы, как ожидается, составит софинансирование общин.

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Локализация. Благодаря требованию наличия не менее 15% украинской составляющей при публичных закупках продукции машиностроения десятки предприятий получили дополнительные заказы. При покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в бюджет в виде налогов. С 2024 года процент локализации при публичных закупках техники должен составлять не менее 20%.

Благодаря требованию наличия не менее 15% украинской составляющей при публичных закупках продукции машиностроения десятки предприятий получили дополнительные заказы. При покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в бюджет в виде налогов. С 2024 года процент локализации при публичных закупках техники должен составлять не менее 20%. «єОселя» и «єВідновлення». В 2023 году выдано около 6000 ипотек на сумму 8,4 млрд грн. На 2024 год запланировано увеличить количество профинансированных ипотек до 12 000.

В 2023 году выдано около 6000 ипотек на сумму 8,4 млрд грн. На 2024 год запланировано увеличить количество профинансированных ипотек до 12 000. Экспортно-кредитное агентство. Объем полученного экспортерами финансирования благодаря ЭКА составляет 927 млн грн. Объем поддержанного несырьевого экспорта — 5,2 млрд грн.

Объем полученного экспортерами финансирования благодаря ЭКА составляет 927 млн грн. Объем поддержанного несырьевого экспорта — 5,2 млрд грн. Индустриальные парки. В настоящее время 10 из индустриальных парков из 73 зарегистрированных уже реально работают и привлекают инвесторов. В 2024 году из государственного бюджета запланировано вложить 1 млрд грн на развитие инфраструктуры индустриальных парков. Это должно увеличить количество реально работающих ИП. По мировой практике, каждый доллар государственных инвестиций в инфраструктуру ИП дает около 6 долларов частных инвестиций.

В настоящее время 10 из индустриальных парков из 73 зарегистрированных уже реально работают и привлекают инвесторов. В 2024 году из государственного бюджета запланировано вложить 1 млрд грн на развитие инфраструктуры индустриальных парков. Это должно увеличить количество реально работающих ИП. По мировой практике, каждый доллар государственных инвестиций в инфраструктуру ИП дает около 6 долларов частных инвестиций. Проекты с крупными инвестициями. В бюджете-2024 на поддержку проектов со значительными инвестициями (более $12 млн) предусмотрено 3 млрд грн. Для этих проектов предусмотрена компенсация капитальных инвестиций через налоги.

В бюджете-2024 на поддержку проектов со значительными инвестициями (более $12 млн) предусмотрено 3 млрд грн. Для этих проектов предусмотрена компенсация капитальных инвестиций через налоги. Страхование военных рисков. В 2024 году ЭКА должна начать страхование инвестиций украинских предприятий от военных рисков. Для иностранных компаний в Украине такую ​​услугу уже предоставляют агентства MIGA и DFC. Страхование товаров в пути по территории Украины до границы с ЕС готовится ввести ЕБРР.

Agravery По материалам:

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