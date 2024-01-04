Основные государственные программы стимулирования экономики, которые будут действовать в 2024 году — Finance.ua

Основные государственные программы стимулирования экономики, которые будут действовать в 2024 году
Первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко представила предпринимателям региона инструменты государственной поддержки экономического развития.
Портал Agravery рассказал об основных программах поддержки бизнеса, которые будут действовать в 2024 году.
- Доступные кредиты «5−7-9». В 2023 году благодаря этой программе выданы кредиты на 130 млрд грн. В бюджете-2024 на компенсацию ставки между рыночной и целевой заложено 18 млрд грн. Лимит кредита для перерабатывающей промышленности увеличен до 150 млн грн.
- Гранты на переработку. По состоянию на данный момент выдано более 500 грантов более чем на 2,5 млрд грн. В 2024 году на эту программу запланировано 8 млрд грн.
- Кешбэк 25% на сельскохозяйственную технику. Благодаря этой программе в течение 2017−21 годов объем производства аграрной техники удвоился. С 2023 года программа возобновляется, в госбюджете на нее заложен 1 млрд грн.
- Школьный автобус. Благодаря этой программе в 2023 году украинские производители автобусов заключили более 600 договоров на поставку своей продукции. В 2024 году программа будет продолжена. Государство профинансирует ее на 1 млрд грн. Еще более 50% этой суммы, как ожидается, составит софинансирование общин.
- Локализация. Благодаря требованию наличия не менее 15% украинской составляющей при публичных закупках продукции машиностроения десятки предприятий получили дополнительные заказы. При покупке украинского товара до 40% его стоимости возвращается в бюджет в виде налогов. С 2024 года процент локализации при публичных закупках техники должен составлять не менее 20%.
- «єОселя» и «єВідновлення». В 2023 году выдано около 6000 ипотек на сумму 8,4 млрд грн. На 2024 год запланировано увеличить количество профинансированных ипотек до 12 000.
- Экспортно-кредитное агентство. Объем полученного экспортерами финансирования благодаря ЭКА составляет 927 млн грн. Объем поддержанного несырьевого экспорта — 5,2 млрд грн.
- Индустриальные парки. В настоящее время 10 из индустриальных парков из 73 зарегистрированных уже реально работают и привлекают инвесторов. В 2024 году из государственного бюджета запланировано вложить 1 млрд грн на развитие инфраструктуры индустриальных парков. Это должно увеличить количество реально работающих ИП. По мировой практике, каждый доллар государственных инвестиций в инфраструктуру ИП дает около 6 долларов частных инвестиций.
- Проекты с крупными инвестициями. В бюджете-2024 на поддержку проектов со значительными инвестициями (более $12 млн) предусмотрено 3 млрд грн. Для этих проектов предусмотрена компенсация капитальных инвестиций через налоги.
- Страхование военных рисков. В 2024 году ЭКА должна начать страхование инвестиций украинских предприятий от военных рисков. Для иностранных компаний в Украине такую услугу уже предоставляют агентства MIGA и DFC. Страхование товаров в пути по территории Украины до границы с ЕС готовится ввести ЕБРР.
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