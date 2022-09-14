Основные фондовые индексы США показали наибольшее однодневное падение с начала пандемии: причины — Finance.ua

Основные фондовые индексы США показали наибольшее однодневное падение с начала пандемии: причины Сегодня 10:44 — Фондовый рынок

Основные фондовые индексы США показали наибольшее однодневное падение с начала пандемии: причины

Распродажи во вторник привели к резкому падению американских акций после отчета об инфляции, в котором индекс потребительских цен превысил прогнозы — это развеяло надежды на то, что ФРС сможет смягчить свою политику в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Reuters.

Все три основных фондовых индекса США резко снизились, зафиксировав наибольшее однодневное падение с июня 2020 во время пандемии COVID-19.

Так, промышленный индекс Dow Jones упал на 1276,37 пункта, или 3,94%, до 31104,97, S&P 500 потерял 177,72 пункта, или 4,32%, снизившись до 3932,69.

А Nasdaq Composite упал на 632,84 пт, или 5,16%, до 11633,57.

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили сессию глубоко в минусе.

Коммуникационные услуги, потребительские и технические акции упали более чем на 5%, в то время как технологический сектор полупроводников упал на 6,2%", — пишет Reuters.

Економічна Правда По материалам:

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