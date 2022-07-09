Основатель Tron готов выделить $5 млрд на «спасение» криптокомпаний — Finance.ua
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Основатель Tron готов выделить $5 млрд на «спасение» криптокомпаний

Финтех и Карты
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Основатель Tron готов выделить $5 млрд на «спасение» криптокомпаний
Основатель Tron готов выделить $5 млрд на «спасение» криптокомпаний
Основатель Tron Джастин Сан заявил, что готов выделить до $5 млрд на «спасение» компаний, пытающихся выстоять в условиях высокой волатильности криптовалютного рынка.
Джастин Сан готов присоединиться к руководителю биржи FTX Сэму Бенкману-Фриду, чтобы помочь криптовалютным компаниям с недостаточной ликвидностью. Сан рассказал, что к нему обратилось за помощью уже около 50-100 компаний. Tron активно обрабатывает заявки и изучает, что можно сделать в каждом конкретном случае, чтобы эти компании продолжили работу в отрасли.
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Для этого Tron привлек инвестиционный банк, дающий консультации по потенциальным сделкам. Однако Сан не сообщил его название, чтобы не нарушить соглашения о неразглашении информации. Сан уточнил, что сумма $5 млрд будет выделена из резерва Tron и из его личного бюджета. Tron нацелен как на поддержание сильных предприятий, так и на фирмы, находящиеся в тяжелом положении. Перед совершением каждой сделки будет проводиться комплексная процедура проверки.

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Сан отметил, что его больше интересуют платформы централизованных (CeFi) и децентрализованных финансов (DeFi) с большой пользовательской базой. Что касается текущего спада на рынке, Сан настроен оптимистично. Он считает, что худшее позади, и нужно двигаться вперед. Но не стоит рассчитывать, что тренд рынка будет «супербичьим».
Недавно генеральный директор Binance Чанпен Чжао заявил, что к нему также обращаются по аналогичному поводу десятки криптовалютных фирм, поскольку у биржи большие резервы наличных денег. Однако Чжао не видит смысла выдавать кредиты компаниям, которые, скорее всего, обанкротятся.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Интуитивный интерфейс помогает разобраться в мире криптовалют даже новичкам. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
noworries
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