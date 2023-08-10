Основатель «Мивины» может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за лапши — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Основатель «Мивины» может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за лапши

Фондовый рынок
117
Основатель «Мивины» может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за лапши
Основатель «Мивины» может догнать по состоянию самых богатых людей мира, но не из-за лапши
Самый богатый человек Вьетнама — бизнесмен Фам Нхат Вуонг, готов за короткое время утроить свое состояние, сделав ставку на электромобили.
Об этом пишет Bloomberg.
«Фам Нхат Вуонг планирует вывести производителя электромобилей на биржу. Состояние самого богатого человека Вьетнама готово взлететь на целых $11 миллиардов, что поднимет его в верхние ряды самых богатых людей мира — по крайней мере, на время.
На бумаге состояние Вуонга может вырасти с нынешних примерно $5 млрд до $16 млрд.
В то же время агентство отмечает, что с июня 2020 года акции по крайней мере пяти производителей электромобилей ненадолго подскочили после листинга через SPAC, прежде чем потерпеть крах. Одна из них, Lordstown Motors Corp., в июне объявила о банкротстве.
Фам Нхат Вуонг известен в Украине бизнесом, открытым в 90-х годах. Изначально это был вьетнамский ресторан в Харькове. Затем вьетнамец начал выпуск лапши быстрого приготовления, заняв деньги под 8% в месяц.
Его бренд «Мивина» (лапша быстрого приготовления) стал в Украине очень популярным, а само наименование бренда — нарицательным для вермишели быстрого приготовления.
Фам Нхат Вуонг продал свою компанию «Техноком» концерну Nestle за 150 млн долларов в 2010 году.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.