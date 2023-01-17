Основатель криптовалютной пирамиды на $2 миллиарда получил 25 лет заключения — Finance.ua

Основатель криптовалютной пирамиды на $2 миллиарда получил 25 лет заключения Сегодня 19:47 — Криптовалюта

Основатель криптовалютной пирамиды на $2 миллиарда получил 25 лет заключения

Исполнительный директор обанкротившейся южнокорейской криптовалютной биржи V Global Ли Бен Гул приговорен к 25 годам лишения свободы. Как сообщают местные СМИ, верховный суд страны оставил в силе приговор апелляционного подразделения — Бен Гул сядет за решетку из-за схемы Понци, введшей в заблуждение тысячи инвесторов. По данным информационного агентства Yonhap, под стражу попали три других топ-менеджера V Global — им дали от 4 до 14 лет заключения.

Примечательно, что апелляционный суд ранее постановил, что преступные доходы от криптопирамиды не будут конфискованы. Судья отметил, что следствию сложно определить точную сумму денег, украденных V Global. Верховный суд также не конкретизировал, вернут ли деньги обманутым вкладчикам.

В период с июля 2020 года по апрель 2021 года криптовалютная биржа V Global обманула около 50 000 инвесторов на сумму 2,8 триллиона корейских вон (примерно 2,26 миллиарда долларов США). Компания пообещала вкладчикам 300% дохода от инвестиций в нативный токен V Cash. Биржа требовала от клиентов создать учетные записи с депозитом в размере 6 миллионов вон (4860 долларов США) и гарантировала возврат 18 миллионов вон. Когда криптобиржу закрыли в сентябре 2021 года, токен V Cash сразу обесценился, а инвесторы потеряли все свои сбережения.

Читайте также Криптобиржа FTX восстановила более $5 млрд активов

Криптобиржа также пообещала пользователям 1,2 миллиона вон комиссионных, если они успешно предложат другого инвестора вместо себя. Часть денег была возвращена пользователям, но никому не сообщили, что комиссионные были взяты с депозитов новых клиентов. Это оказалось очередным мошенничеством.

По данным The Economist, в декабре 2022 года еще семь топ-менеджеров V Global были признаны виновными в создании схемы Понци и приговорены к тюремному заключению. В настоящее время все они оспаривают приговор.

Пока в деле V Global существует какая-либо определенность, южнокорейские прокуроры до сих пор не могут задержать основателя Terraform Labs До Квона. В мае прошлого года криптопроект Terra-Luna потерпел крах. Вкладчики в экосистему потеряли миллиарды долларов, а криптовалютная отрасль наблюдала «цепную реакцию» — банкротство топовых криптофирм. В настоящее время известно, что До Квон проживает в Сербии и его экстрадиция все еще остается под вопросом.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.