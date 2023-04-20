Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн — Finance.ua
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Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн

Фондовый рынок
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Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн
Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн, Фото: NV
Британская компания Fintech Farm, занимающаяся разработкой необанков, основанная Дмитрием Дубилетом, Александром Витязем и Николаем Бескровным, привлекла в рамках закрытия раунда B$22 млн инвестиций.
Об этом сообщает Ain.ua.
Основным инвестором выступил фонд Nordstar со штаб-квартирой в Лондоне, имеющий более 20 компаний в портфеле.
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Еще одним из участников нового раунда для Fintech Farm стал фонд Chrome Capital, тоже размещенный в Лондоне. Одним из его соучредителей является Александр Савин, экс-основатель венчурного фонда Elbrus Capital, оперировавшего в россии.
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Ссылаясь на слова Дубилета, Савин более 20 лет проживает в Британии и имеет британское гражданство. После начала полномасштабного вторжения он прекратил деятельность в россии и не инвестирует там, это подтвердили и в Elbrus Capital.
Согласно аудиту Chrome Capital от европейской компании, предоставленному Дубилетом Ain, у фонда нет денег от российских LP или от компаний, оперирующих на российском рынке, получая там прибыль.
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Также Дубилет отметил, что все инвесторы, с которыми компания Fintech Farm проводила новый раунд, прошли due diligence и не имеют отношения к российским капиталам. По словам Дубилета, компания отказывалась от сотрудничества с фондами, даже если те, управляя деньгами трастовых LP, продолжали инвестировать в рф после начала полномасштабного вторжения.
Как пишет издание, Дмитрий Дубилет не открывает оценку компании, но, по данным Ain, она превышает $100 млн.

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По материалам:
dev.ua
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