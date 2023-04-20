Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн — Finance.ua

Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн Сегодня 17:38 — Фондовый рынок

Основанная Дубиллетом Fintech Farm привлекла $22 млн и может стоить $100 млн, Фото: NV

Британская компания Fintech Farm, занимающаяся разработкой необанков, основанная Дмитрием Дубилетом, Александром Витязем и Николаем Бескровным, привлекла в рамках закрытия раунда B$22 млн инвестиций.

Об этом сообщает Ain.ua.

Основным инвестором выступил фонд Nordstar со штаб-квартирой в Лондоне, имеющий более 20 компаний в портфеле.

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Еще одним из участников нового раунда для Fintech Farm стал фонд Chrome Capital, тоже размещенный в Лондоне. Одним из его соучредителей является Александр Савин, экс-основатель венчурного фонда Elbrus Capital, оперировавшего в россии.

Ссылаясь на слова Дубилета, Савин более 20 лет проживает в Британии и имеет британское гражданство. После начала полномасштабного вторжения он прекратил деятельность в россии и не инвестирует там, это подтвердили и в Elbrus Capital.

Согласно аудиту Chrome Capital от европейской компании, предоставленному Дубилетом Ain, у фонда нет денег от российских LP или от компаний, оперирующих на российском рынке, получая там прибыль.

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Также Дубилет отметил, что все инвесторы, с которыми компания Fintech Farm проводила новый раунд, прошли due diligence и не имеют отношения к российским капиталам. По словам Дубилета, компания отказывалась от сотрудничества с фондами, даже если те, управляя деньгами трастовых LP, продолжали инвестировать в рф после начала полномасштабного вторжения.

Как пишет издание, Дмитрий Дубилет не открывает оценку компании, но, по данным Ain, она превышает $100 млн.

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