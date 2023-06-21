Ощущается дефицит квалифицированных специалистов: какие сейчас проблемы на рынке труда — Finance.ua

Ощущается дефицит квалифицированных специалистов: какие сейчас проблемы на рынке труда Сегодня 19:03 — Личные финансы

Ощущается дефицит квалифицированных специалистов: какие сейчас проблемы на рынке труда

На украинском рынке труда назревают негативные тенденции в виде нехватки квалифицированных специалистов. Работодатели, которые долго будут перебирать, рискуют остаться без нормальных работников.

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на комментарий эксперта одного из кадровых агентств.

Там отмечают, что на фоне войны ощущается дефицит даже работников, которых раньше всегда хватало.

«Сейчас уже банального бухгалтера, которых всегда было полно, трудно найти. Потому что найти бухгалтеров, готовых работать в офисе, оказалось очень нетривиальной задачей: многие готовы работать удаленно из-за границы, — отметил руководитель агентства.

Сейчас наблюдается ситуация, когда работники, прошедшие конкурсы на должности, могут позволить себе в последний момент колебаться, выбирая лучшие предложения.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber, треть украинцев (31%) зарабатывают существенно меньше, чем до полномасштабной войны. Еще 9% отметили незначительное снижение заработной платы;

41% из тех, кто работал до войны, работают на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично, 13% - нашли новое место работы;



работу за границей нашла треть украинских беженцев.

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Апостроф По материалам:

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