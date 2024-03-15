Ощадбанк выставил на аукцион ТРЦ «Атмосфера» и гостиницу в Киеве — Finance.ua
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Ощадбанк выставил на аукцион ТРЦ «Атмосфера» и гостиницу в Киеве

Фондовый рынок
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Ощадбанк выставил на аукцион ТРЦ «Атмосфера» и гостиницу в Киеве
Ощадбанк выставил на аукцион ТРЦ «Атмосфера» и гостиницу в Киеве, Фото: setam.net.ua
АО «Ощадбанк» выставило через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) объекты недвижимого имущества в г. Киев, 11 земельных участков в с. Козин Киевской области и право денежного требования к ООО «Компания «Нитеко».
Как сообщает пресс-служба OpenMarket, стартовая цена за лот составляет 1 798 349 544 грн.

В лот входят:

1. Объекты недвижимого имущества в г. Киев, Столичное шоссе, 103 (корпуса 1, 2, 3, 4). А именно:
  • Административно-гостиничный центр. Общая площадь составляет 39 589,8 кв. м.
  • Двухуровневая автостоянка. Общая площадь составляет 17 506,8 кв. м.
  • Торгово-развлекательный центр с парковкой. Общая площадь составляет 48 475,3 кв. м.
  • Насосная. Общая площадь составляет 51,9 кв. м.
  • Общественный (производственный) дом (помещение), насосная: буровые скважины, резервуар для питьевой воды, противопожарные резервуары. Общая площадь составляет 20 кв. м.
2. 11 земельных участков в поселке Козин в Киевской области. Общая площадь участков составляет 17,3650 га. Их целевое предназначение: жилищное строительство.
3. Продажа (уступка) права денежного требования к ООО «Компания «Нитеко» по Договору невозобновляемой кредитной линии № 858 от 29.12.2007, включая уступку прав по договорам обеспечения исполнения обязательств Должника/Заемщика по Кредитному договору (ипотечные договоры, договоры поручительства).
«Известный киевский ТРЦ и гостиница расположены на пересечении трех крупных автомагистралей в направлении элитных поселков Обуховского района и Конча-Заспы, поэтому обеспечены хорошим трафиком и проходимостью. Это предложение может потенциально заинтересовать крупных игроков рынка», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
  • Гарантийный взнос: 89 917 477 грн.
  • Дата проведения аукциона: 25 марта 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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