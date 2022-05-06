Ощадбанк возобновляет карточное кредитование — Finance.ua
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Ощадбанк возобновляет карточное кредитование

Сегодня 16:11Кредит&Депозит
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Ощадбанк с 1 мая возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в банке заработную плату или пенсию.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен сроком на 60 месяцев. При этом справка о доходах не требуется.
При расчетах картой в торгово-сервисной сети и интернете по-прежнему действует грейс-период:
  • до 92 дней льготный период на избранную категорию покупок и до 62 дней на другие категории покупок под 0,001% годовых.
Отмечается, что банк с начала введения военного положения не прекращал кредитование под залог депозитов.
Такие операции производятся на стандартных условиях.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк с 1 июня 2022 года возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов. До этого внесение суммы было необязательно в связи с войной в Украине;
  • как вернуть депозит из обанкротившегося банка во время военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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