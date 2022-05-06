Ощадбанк возобновляет карточное кредитование — Finance.ua

Ощадбанк возобновляет карточное кредитование

Ощадбанк с 1 мая возобновил установление кредитных лимитов для клиентов, получающих в банке заработную плату или пенсию.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредитная линия устанавливается по желанию клиента в размере до 15 тысяч гривен сроком на 60 месяцев. При этом справка о доходах не требуется.

При расчетах картой в торгово-сервисной сети и интернете по-прежнему действует грейс-период:

до 92 дней льготный период на избранную категорию покупок и до 62 дней на другие категории покупок под 0,001% годовых.

Отмечается, что банк с начала введения военного положения не прекращал кредитование под залог депозитов.

Такие операции производятся на стандартных условиях.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк с 1 июня 2022 года возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов. До этого внесение суммы было необязательно в связи с войной в Украине;

как вернуть депозит из обанкротившегося банка во время военного положения.

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