Ощадбанк сообщил о важных решениях: платежи без комиссии в помощь армии, отмена комиссий за пользование платежными картами — Finance.ua

Ощадбанк сообщил о важных решениях: платежи без комиссии в помощь армии, отмена комиссий за пользование платежными картами

Сегодня 15:00

Ощадбанк сообщил о важных решениях: платежи без комиссии в помощь армии, отмена комиссий за пользование платежными картами., Укрправда

В связи с введением на территории Украины военного положения Ощадбанк вводит ряд нововведений и изменений в тарифах.

Об этом говорится на сайте банка.

Платежи на счет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), открытый в НБУ, производятся в банке без комиссий. Владельцы депозитов могут досрочно расторгнуть депозитные договоры в случае перечисления этих средств на помощь армии. В приложениях «Ощад 24/7» и «Мобильный Ощад» открыт сервис для благотворительных взносов на нужды украинской армии.

Отменяются неустойки/штрафы за несвоевременное освобождение индивидуальных депозитных ячеек по истечении срока договора. Не начисляется комиссия за продление договора аренды ячейки. Срок действия этих нововведений — до 31 мая 2022 года.

Прекращается удержание ежемесячной комиссии в случае несоблюдения размера безналичных расчетов платежными картами в течение месяца и списание годовой платы за использование пакета услуг. Срок действия — до 1 июня 2022 года.

До 1 августа 2022 года продлено действие карт, срок действия которых истекает в январе-июле 2022 года. Активирована возможность расчетов всеми картами, срок действия которых истек, до 30 июня 2022 года.

С 1 марта 2022 г. отменено взыскание фиксированной комиссии по торговым терминалам, абонентской комиссии по пакету «Все включено».

На период военного положения отменена комиссия за зачисление бюджетных средств (зарплат, пенсий, социальных выплат и т.п.).

Заблокированы карты эмитентов Российской Федерации и Республики Беларусь в сети банка. Также заблокированы счета резидентов этих стран.

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