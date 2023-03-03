Ощадбанк сократил 5 тысяч сотрудников за год — Finance.ua
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Ощадбанк сократил 5 тысяч сотрудников за год

Фондовый рынок
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Ощадбанк сократил 5 тысяч сотрудников за год
Ощадбанк сократил 5 тысяч сотрудников за год
Количество сотрудников государственного Ощадбанка в прошлом году уменьшилось на 5 тысяч человек или на 20%.
Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов, в интервью изданию «Фокус».
«В целом в прошлом году количество персонала сократилось на 5 тысяч. По разным причинам, в том числе из-за миграции. Но есть и другие причины, такие как централизация функций и повышение эффективности всех процессов», — сообщил Наумов.
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Он добавил, что значительное количество сотрудников банка уехали за границу.
«Многие наши сотрудники выехали за границу, но многие и вернулись. Особенно после постановления Кабмина о том, что работники государственных предприятий должны быть в Украине, в противном случае мы можем их уволить. Часть работников, наконец-то, уволилась по собственному желанию», — добавил Наумов.
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Он также отметил, что в результате российской агрессии повреждено 164 отделения банка, полностью нанесенные войной потери оцениваются в миллиарды гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фокус
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